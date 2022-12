Siti di Incontri : Come trovare l'amore in sicurezza su Internet

Internet ha la sua parte di gioie e dolori. Il web è un terreno molto fertile per i malintenzionati, soprattutto sui siti di incontri, dove l'amore è "molto" cieco. Per evitare di essere ingannato, leggi i nostri consigli per flirtare in sicurezza.

Siti i incontri, occhio alle truffe

Sono soprattutto le le donne a cadere vittima di queste truffe e molto spesso quando si trovano in una situazione complicata come un lutto o un divorzio. Anche le donne intorno ai 50 anni sono molto prese di mira, perché il loro potere d'acquisto è spesso più elevato.



Quindi, come si riconosce una truffa amorosa su Internet? Con i consigli suggeriti da questo sito, abbiamo stilato una lista degli inganni più comuni.



Ti vengono chiesti soldi

Fai attenzione a chi usa una scusa per chiederti soldi. Se ciò accade, ti consigliamo di interrompere tutte le comunicazioni con la persona e bloccarla per maggiore sicurezza. Questo, anche se la persona dice di essere interessata a incontrarti di persona per dimostrare la sua buona fede.

Ti vengono inviate richieste compromettenti

Il truffatore inizia sempre guadagnandosi la fiducia della sua vittima per ingannarla meglio. Col tempo ti chiederà foto intime o peggio di comunicare tramite webcam. Non lo vedrai mai sullo schermo, perché il truffatore avrà sempre una buona scusa per non presentarsi.



Ad ogni modo, se ti diletti ad accontentarlo continuando a comunicare anche tramite video, più passa il tempo e più ti convincerà a spogliarti davanti alla telecamera. Potrebbe persino spingerti a compiere atti intimi. Ti farà quindi credere di aver salvato le immagini e ti ricatterà con questi video chiedendoti denaro.

Link di verifica tramite e-mail

Fai attenzione, alcuni truffatori ti potrebbero inviare un'e-mail fingendo di essere il sito di incontri su cui ti sei registrato. In questa email troverai un link su cui cliccare per confermare la tua identità, per confermare una corrispondenza, ecc.



Dopo aver cliccato, troverai delle caselle da compilare con informazioni su di te: non farlo e interagisci sempre direttamente dall'interfaccia del sito.

Ti inviano un link esterno

Dopo vari scambi con una persona su un sito di incontri, alcuni potrebbero inviare un link informandoti che si tratta del loro profilo personale: Facebook, Instagram o altro social network. Non cliccare mai su questi link.



Spesso si tratta di virus o bot dannosi destinati a rubare i tuoi dati personali. Quindi, continua a chattare sul sito di incontri in cui vi siete conosciuti, ma soprattutto, un consiglio, interrompete ogni conversazione dal momento in cui ricevete questi tipi di link sospetti.

Ti trovi di fronte a un profilo senza foto

Attenzione ai profili senza foto o a quelli con foto sfocata o pixelata. Per verificare, puoi benissimo effettuare una ricerca su Google inserendo la foto nella barra di ricerca: questo ti permetterà di vedere se questa foto è stata rubata da un altro sito.



Prova anche a digitare lo pseudonimo nel motore di ricerca per verificare se è presente su un altro sito di incontri.

Sei in contatto con un profilo militare

Alcuni completano un profilo falso con un personaggio militare: foto, breve descrizione della carriera, ecc. Usano il tipico vocabolario dell'esercito nelle loro conversazioni, spesso descrivendo una situazione complicata (come il lutto di un coniuge, la fine di una carriera, una posizione in un paese lontano, ecc.).



Ci sono quindi molte scuse per poter chiedere soldi: avere una connessione Internet per continuare gli scambi, potersi permettere un biglietto aereo per tornare in Italia (e perché no, per incontrarti).

Pensi che la relazione virtuale corra troppo

Prenditi il ??tuo tempo per chattare. Anche se ci sono persone che si innamorano facilmente anche dietro uno schermo, fai attenzione, poiché questa è anche la specialità dei truffatori online.



Per verificare, non esitare a proporre una chiamata, un video, un incontro e vedere la risposta. Se la persona rifiuta, comincia ad insospettirti.

Stai chattando con un profilo che non ha social network

È vero che alcuni non hanno social network, semplicemente perché non gli piace. Ma una persona che utilizza un sito di incontri e non ha social network è comunque sospettosa. In linea di principio, le persone anti-social media non si registrano nemmeno sui siti di incontri. Quindi attenzione anche a questo tipo di profilo.



Per coloro che hanno un account su un social, controlla l'elenco degli amici. Alcuni truffatori non hanno problemi ad avere un account social e ad aggiungere chiunque, anche i bot, per avere un elenco di amici virtuali. Alcuni arriveranno persino al punto di aggiungere alcuni dei tuoi amici / contatti in modo da farti cadere nella trappola.



Se vedi qualcuno che conosci nei contatti della persona, inizia chiedendo al tuo amico se conosce davvero quella persona.

Hai a che fare con un profilo molto attraente

Fai attenzione alle persone che sembrano impeccabili e ultra attraenti, così come alle persone che si presentano come persone ricche. Attenzione a certi profili, soprattutto di studentesse o uomini di alto rango.



Certo, si tratta di criteri che possono benissimo corrispondere a persone serie, ma molti web scammer utilizzano questo genere di criteri per la creazione del proprio profilo fake al fine di attirare persone in stato di debolezza che cadranno nella trappola.



