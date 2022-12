GERALT DI THE WITCHER ARRIVA SU FORTNITE

GERALT DI RIVIA DI THE WITCHER ARRIVA SU FORTNITE



CD PROJEKT RED e Epic Games hanno annunciato oggi che il cacciatore di mostri Geralt di Rivia sarà presente nel Pass Battaglia del Capitolo 4 di Fortnite Battle Royale.

La collaborazione tra i due studi di sviluppo di videogiochi vedrà il witcher Geralt unirsi al Capitolo 4 come ricompensa di metà stagione. Il personaggio è noto per il pluripremiato franchise di The Witcher di CD PROJEKT RED, in particolare per il pluripremiato The Witcher 3: Wild Hunt, che riceverà presto un aggiornamento gratuito per la prossima generazione a dicembre.Insieme all'annuncio è stato pubblicato un trailer per il prossimo capitolo di Fortnite, che include un cameo di Geralt di Rivia. I giocatori interessati possono vedere come l'abbigliamento e l'aspetto del witcher sono stati tradotti nello stile artistico espressivo di Fortnite.

Altre News per: geraltwitcherarrivafortnite