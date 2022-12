Trasferirsi a Roma: ecco le zone più ricercate

Roma è una grande città che offre ai visitatori e si suoi abitanti tantissime opportunità, divertimento e svago. I motivi che possono spingerci a trasferirci in questa bellissima città sono tanti, ad esempio, possiamo decidere di traslocare qui per ragioni di lavoro, di studio o semplicemente per cambiare città.

Parliamo di una grande metropoli, quindi, per chi viene da una piccola città non è sempre facile abituarsi alla sua vita frenetica e caotica. In generale, però, è una città unica, la quale offre davvero tante opportunità.

In base alle diverse esigenze e preferenze è possibile traslocare al centro di Roma oppure nelle zone limitrofe, alcune delle quali sono altrettanto belle e suggestive. Visto che si tratta di una città molto estesa, cerchiamo di fare il punto della situazione su quali siano i quartieri e le zone dove si potrebbe “puntare”.

Trasferirsi in centro

Tra le zone più ambite si Roma c’è sicuramente il centro storico. In quest’area molto estesa ci sono dei quartieri molto belli dove potersi trasferire. Ovviamente, effettuare traslochi al centro di Roma non è sempre facilissimo, cisto che si tratta di una delle zone più caotiche e trafficate della città. Proprio per questo, è necessario affidarsi ad una ditta di traslochi specializzata, che può garantirci un trasloco efficiente, sicuro e veloce.

Se decidiamo di trasferirci in un quartiere prestigioso del centro di Roma, dobbiamo considerare che i prezzi sono sicuramente più elevati rispetto ad altre zone periferiche. Tra i quartieri residenziali del centro storico possiamo scegliere ad esempio, quello dei Parioli o Monteverde.

Se vogliamo optare per un trasloco in una zona funzionale e pratica, dove possiamo spostarci con molta facilità, la scelta ideale è il quartiere Tuscolano e Appio. Questa zona infatti, è ben collegata con vari mezzi di trasporto e offre tantissimi servizi ai suoi abitanti.

Altre zone di Roma vicine al centro sono ad esempio, il quartiere Appio-Latino con le rispettive aree di San Giovanni e San Pietro. Il centro storico di Roma è sicuramente una delle aree della città dove la maggior parte degli studenti e dei lavoratori preferisce trasferirsi.

I quartieri a Nord e Sud di Roma

A Roma esistono anche altri quartieri dove tantissime persone scelgono di traslocare, sia a Nord che a Sud della città. Ad esempio, c’è il quartiere Trieste, situato a Nord di Roma, che rappresenta un punto di riferimento soprattutto per le celebrità famose e per i Vip.

È un quartiere molto raffinato ed elegante, che offre appartamenti molto prestigiosi dove poter traslocare. A Sud della città invece, c’è il quartiere Eur, che offre sicuramente delle soluzioni immobiliari a prezzi notevolmente ridotti rispetto a quelli del quartiere Trieste.

Allo stesso modo, però, si tratta di un quartiere tranquillo e ben servito, dov’è possibile trovare delle ottime soluzioni abitative. Infine, tra le zone più popolate dai giovani, soprattutto durante le ore notturne, ci sono i quartieri di San Lorenzo e di Pigneto. Specialmente in questi quartieri, sono presenti tantissimi locali esclusivi che offrono svago e divertimento agli abitanti e a tutti i visitatori.

