Pantone Color of the Year 2023: Motorola presenta edge 30 fusion Viva Magenta





In occasione dell’annuncio ufficiale da parte di Pantone del Color of The Year 2023, e per celebrare l’esclusiva collaborazione tra Motorola e Pantone, Motorola presenta un’edizione speciale del motorola edge 30 fusion nel Colore Pantone dell’Anno 2023, PANTONE 18-1750 Viva Magenta, una tonalità non convenzionale capace di scrivere un nuovo capitolo della storia del brand.



Motorola edge 30 fusion racchiude prestazioni da top di gamma in un dispositivo incredibilmente sottile e dal design sofisticato. Con feature premium tra cui un display borderless pOLED da 6,55” a 144Hz, la piattaforma mobile Snapdragon 888+ 5G e un avanzato sistema di fotocamere da 50MP con OIS, motorola edge 30 fusion è la fusione perfetta tra prestazioni e bellezza, e incarna in modo superbo il Colore Pantone dell’Anno 2023.



“La nostra partnership esclusiva e globale con Pantone nella categoria degli smartphone compie un ulteriore passo. Essendo l’unico vendor a lanciare un dispositivo nel colore Pantone dell’anno 2023 consentiamo ai consumatori di esplorare, creare e superare i confini attraverso la tecnologia”, dichiara Ruben Castano, Executive Director of Customer Experience and Design di Motorola, azienda di Lenovo. “Questo colore riflette davvero il momento culturale in cui ci troviamo e non vediamo l’ora di portare questa potente tonalità sui dispositivi motorola edge 30 fusion in tutto il mondo”.



Motorola edge 30 fusion Viva Magenta è disponibile al prezzo di 679,90 euro



