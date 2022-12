BLOOD BOWL 3 SVELA IL SUO SISTEMA DI STAGIONI

È l'inizio di una nuova era per Blood Bowl 3! Per la prima volta questo nuovo adattamento, che introduce le regole e le caratteristiche del leggendario gioco da tavolo, offre ai giocatori di Blood Bowl un sistema di stagioni, in un format che incoraggia la competizione. Ci saranno anche nuovi contenuti sotto forma di pass per le battaglie, chiamato Blood Pass, come spiegato in un video da Gautier Brésard e Clément Nicolin, rispettivamente Project Manager e Product Manager di Blood Bowl 3.

Dopo diversi anni di sviluppo e diverse fasi Beta che hanno permesso di integrare i feedback della community, l'uscita di Blood Bowl 3 sarà il primo passo verso un gioco strutturato per durare nel tempo. Oltre a garantire la qualità del gioco e la sua ottimizzazione, lo studio Cyanide integrerà regolarmente nuovi contenuti e nuove funzionalità.

Al momento del lancio, Blood Bowl 3 conterrà 12 fazioni, quattro in più rispetto all'uscita di Blood Bowl 2. Ogni 3 mesi inizierà una nuova stagione, con l'aggiunta di una nuova fazione e di un nuovo Blood Pass. Nel corso del gioco, i giocatori scaleranno i 50 livelli del Blood Pass. Raggiungendo determinati livelli, potranno ottenere ricompense gratuite per personalizzare le loro squadre con nuovi oggetti di scena, palle o dadi. L'ultimo livello del Blood Pass sbloccherà gratuitamente la nuova fazione della stagione in corso.

Il Blood Pass sarà disponibile anche in versione a pagamento. Scegliendo questa opzione, i giocatori potranno giocare immediatamente con la nuova fazione e sbloccheranno una ricompensa per ciascuno dei 50 livelli.

Blood Bowl 3 è ancora più incentrato sulla personalizzazione e sulla competizione. Oltre a poter sfruttare il Blood Pass per procurarsi determinati oggetti, sarà possibile ottenerli anche tramite ricompense di gioco o acquistandoli nel negozio con la valuta virtuale, la Warpstone. Sia sbloccati gratuitamente che acquistati nel negozio, gli oggetti apporteranno solamente modifiche estetiche.

Per quanto riguarda la competizione, ogni giocatore farà parte di una classifica quando gioca in modalità competitiva. Partecipando alle partite classificate, ci si confronterà con altri giocatori dello stesso livello e si affronteranno gradualmente allenatori più esperti. I tornei e il sistema dei campionati saranno presenti, per la gioia degli appassionati.

Il Blood Pass di Blood Bowl 3 è un nuovo modo per godere degli ampi contenuti che Cyanide renderà disponibili dopo l'uscita del gioco. Con l'aggiunta di prezzi di lancio più bassi rispetto agli episodi precedenti, un sistema di stagioni e aggiornamenti regolari, Blood Bowl 3 ha tutti gli ingredienti per attrarre sia i fan sfegatati sia i giocatori tattici che vogliono provare l'emozione di una partita di fantacalcio.

