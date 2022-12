GUNDAM EVOLUTION DEBUTTA SU CONSOLE

LA STAGIONE 2 DISPONIBILE PER TUTTE LE PIATTAFORME

Bandai Namco Online e Bandai Namco Europe annunciano oggi che GUNDAM EVOLUTION, il primo sparatutto a eroi free to play del franchise, è ora disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One in Europa e Giappone. Inoltre, è iniziata ufficialmente la Stagione 2 da poco annunciata di GUNDAM EVOLUTION, che introdurrà un'ampia varietà di nuove caratteristiche e aggiornamenti nei due intervalli di metà stagione.

Sempre oggi, è stato pubblicato anche il trailer di lancio della versione console di GUNDAM EVOLUTION, che include una seconda traccia originale remixata da Steve Aoki:

Il primo aggiornamento della Stagione 2 è ora disponibile con i seguenti contenuti:

Aggiunta la nuova unità Nu Gundam

Nuova mappa Destruction rule "Colony Trading Post"

170 nuovi oggetti personalizzati per l'aggiornamento Mobius della Stagione 2

Possibilità di cambiare il proprio nome giocatore

Nuove funzionalità personalizzate per la partita (solo per la versione PC e ancora in fase di sviluppo per la versione console)

Modalità Spettatore



Funzione Coaching



Funzione Time Out



Funzione Cambio ID stanza

Modifiche alle partite classificate (diversi cambiamenti ai sistemi di rating e matchmaking)

Distribuzione delle ricompense del Titolo della stagione

Set di oggetti Unit Pack Mobius (con i seguenti contenuti)

Nuova unità Nu Gundam



Skin dell'unità Nu Gundam: Another Code



Skin dell'arma dell’unità Nu Gundam: Another Code



Ritratto Amuro Ray (CCA) Ver. 2

Oggetti aggiuntivi MP solo scambio

Pale Rider (Space Design)



Gundam Barbatos (Second Form)

Eventi commemorativi per il lancio della versione console

Periodo dell'evento: durata della Stagione 2



E altro ancora (visitare il sito web ufficiale per maggiori dettagli)

Aree aggiuntive del servizio per la versione PC

India, Vietnam, Turchia, Israele, Ucraina, Porto Rico, Messico, Costa Rica, Repubblica Dominicana

Patch di bilanciamento per ogni unità

Stabilizzazione dell'ambiente di rete e maggiore facilità di re-matching

Rinnovo delle casse attuali

Inoltre, nel corso della Stagione 2 saranno implementate varie campagne, così che i giocatori potranno divertirsi con GUNDAM EVOLUTION durante il periodo festivo.

Il tema dell'aggiornamento della Stagione 2 si basa sul film anime "Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack", ed è possibile trovare maggiori dettagli nel briefing di una missione top secret accessibile al seguente link:

. Nel frattempo, è possibile visualizzare in anteprima il tema della Stagione 2, Mobius, in un trailer dedicato:

GUNDAM EVOLUTION

è uno sparatutto in prima persona basato sul gioco di squadra free-to-play con combattimenti PvP 6 contro 6 a bordo di mobile suit provenienti dall'universo di Gundam. Il gioco offre tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il titolo presenta un set di sfide unico che richiede alle squadre di pianificare e attuare formidabili strategie d'attacco e difesa per conquistare la vittoria.

GUNDAM EVOLUTION

è ora disponibile per PC in alcune zone dell'America del Nord, Europa, Asia e Giappone. Le aree coperte dal servizio per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One sono elencate nel sito web ufficiale: (https:// gundamevolution.com/ ).

Altre News per: gundamevolutiondebuttaconsole