WRC GENERATIONS È DISPONIBILE SU NINTENDO SWITCH

NACON e lo studio KT Racing sono lieti di annunciare che WRC Generations, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, è ora disponibile nei negozi per Nintendo Switch. La versione digitale sarà rilasciata nel corso del mese di dicembre.

La versione definitiva di KT Racing è ora disponibile per i giocatori di Nintendo Switch™, consentendo loro di sperimentare il contenuto più esteso mai offerto in un gioco di rally. Una delle novità principali è la modalità Leghe, un nuovo sistema di classifica permanente in cui i giocatori potranno competere da soli o in squadre, a seconda del loro livello, attraverso sfide giornaliere e settimanali.



L'arrivo delle auto ibride porta la sua parte di novità con un gameplay più strategico rispetto al passato, in cui il giocatore dovrà usare l'energia elettrica con parsimonia, dopo aver selezionato la cartografia più adatta per ogni tappa. Il catalogo delle livree si potrà condividere insieme agli adesivi creati dai giocatori della community, che saranno evidenziati da un sistema di votazione. Infine, la creazione di squadre permetterà ai giocatori di affrontare sfide per scalare le classifiche dei rispettivi gruppi.

Per adattarsi alle specificità della loro macchina, i giocatori di Nintendo Switch™ hanno a disposizione una classifica separata, rendendo le funzionalità multipiattaforma esclusive delle versioni PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series e PC.

I numeri di WRC Generations:

- 22 paesi da scoprire

- 50 squadre in cui giocare

- 165 fasi speciali da sperimentare

- 37 auto leggendarie da guidare, compresi i bonus

- 750 chilometri da percorrere

WRC Generations, il titolo di maggior successo della serie, è disponibile su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series, PC e Nintendo Switch.

