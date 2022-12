Lo Structure Deck: Mondo Oscuro, disponibile per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI

L’OSCURITÀ RITORNA CON LO STRUCTURE DECK: MONDO OSCURO, DISPONIBILE ORA PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI









Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia il nuovo Structure Deck: Mondo Oscuro per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, disponibile ora in Europe e Oceania. Grapha, Signore Drago del Mondo Oscuro ha debuttato per la prima volta nello sconvolgente Structure Deck: Cancelli del Sottosuolo e il suo ritorno è ormai prossimo. Structure Deck: Mondo Oscuroriporta questo famigerato tema nel mondo umano con una serie di nuove caratteristiche.

Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro si è evoluto. Questa nuova forma Reign-Beaux, mostro di livello 8 con 3000 ATK, può richiamare se stesso dal Cimitero tramite Evocazione Speciale riportando un mostro “Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro” di livello 7 o inferiore dal campo di battaglia alla vostra mano. Se viene scartato nel Cimitero, potrete spostare un mostro “Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro” di livello 5 o superiore dal Deck alla vostra mano, e se è stato l’avversario a costringervi a scartare, fate attenzione...

Reign-Beaux non era l'unico ad attendere questo giorno da oltre un decennio. Anche il grande signore dei draghi Grapha ha una nuova forma! Il nuovo Grapha è un Mostro Fusione evocabile utilizzando Grapha, Signore Drago del Mondo Oscuro e qualsiasi altro mostro OSCURO. È possibile evocarlo con una nuova Carta Incantesimo che consente di effettuare l'Evocazione Fusione scartando carte, innescando gli effetti di tutti i mostri "Mondo Oscuro" utilizzati e di altri potenti mostri OSCURI come i mostri "Pericolo! Bigfoot!". Mentre questo nuovo Mostro Fusione è in campo, è possibile dirottare una Carta Incantesimo/Trappola normale o un effetto di un mostro dell'avversario scatenando così la vera potenza dei mostri del "Mondo Oscuro". Questo structure deck è pronto per essere utilizzato fin da subito, l'esercito del Mondo Oscuro viaspetta.

Ogni Structure Deck contiene: 5 Carte Ultra Rare, 3 Carte Super Rare, 37 Carte Comuni e 1 tappetino da gioco deluxe double-side.

Altre News per: structuredeckmondooscurodisponibilegiococarte