Stelle del calcio ricevono il trattamento da supereroi nel dietro le quinte di the Art of Heroes

Oggi i fan di EA SPORTS FIFA 23 possono finalmente dare un'occhiata al dietro le quinte della collaborazione tra EA SPORTS FIFA e Marvel Entertainment.

Ventuno degli eroi preferiti dai fan di FIFA Ultimate Team sono stati animati come oggetti ispirati alla Marvel, e non solo sullo schermo, ma anche sulle pagine di un autentico fumetto Marvel personalizzato. Giusto in tempo per la Coppa del Mondo FIFA 2022, gli artisti Marvel hanno riservato alle stelle del calcio di tutto il mondo un trattamento da Super Eroi, ritraendole come eroi in base alle loro prodezze atletiche e alla loro nazionalità. Solo in FIFA 23, i giocatori potranno scendere in campo con esclusivi kit, palloni, tifi e molto altro ancora ispirati alla Marvel, conferendo lo status di eroe alla loro squadra nazionale preferita.

"I giocatori di calcio e i Supereroi incarnano un ideale che soprattutto i bambini più piccoli pensano di poter emulare", ha dichiarato JL Giles, disegnatore di fumetti Marvel. "La differenza è che i Supereroi sono nel regno della finzione, mentre i giocatori di calcio sono reali".

"Sembro un vero Avenger", ha detto Yaya Touré, ex calciatore professionista e allenatore dell’academy del Tottenham Hotspur. "È incredibile".

Negli ultimi 30 anni, EA SPORTS FIFA è stato all'avanguardia nella cultura calcistica. La collaborazione con Marvel per portare i Supereroi nel gioco è un altro esempio di come EA SPORTS continui a confondere i confini tra gioco, intrattenimento e il mondo reale del calcio mondiale.

