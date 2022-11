FINAL FANTASY VII– REUNION | Launch Trailer

SQUARE ENIX ha pubblicato il trailer di lancio di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION. Il video è l'anteprima del gioco più dettagliata mai pubblicata finora ed è un must per tutti i fan di FINAL FANTASY VII.







Guarda il trailer di lancio di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNIONhttps://youtu.be/65lCz22aopY

Inoltre, da oggi sono disponibili i pre-ordini digitali del gioco su tutte le piattaforme, incluso Nintendo Switch. Chi ha pre-ordinato la versione digitale riceverà il set di materie SOLDIER. Con questo set, le materie Ignis oscuro, Crio oscuro e Fulgor oscuro saranno disponibili dall'inizio del gioco. Queste materie permettono di utilizzare attacchi che applicano al nemico gli effetti "Veleno" e "Silenzio" in aggiunta ai rispettivi danni elementali. È anche disponibile una Digital Deluxe Edition di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION, che, oltre al gioco, include un estratto della rinnovata, potente colonna sonora e una raccolta esclusiva che contiene illustrazioni di straordinaria qualità.

La storia di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION è ambientata sette anni prima degli eventi di FINAL FANTASY VII e segue le avventure di Zack Fair, un giovane SOLDIER. A mano a mano che la sua avventura prosegue, scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra e dei mostri di loro creazione.

Quindici anni dopo l'uscita del gioco originale per PlayStation®Portable, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION ha una grafica completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e in giapponese e un sistema di combattimento aggiornato.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION uscirà il 13 dicembre 2022 su PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC.



È possibile pre-ordinare il gioco qui: https://ffvii.square-enix- games.com/games/crisis-core



Inoltre, l'action figure d'alta qualità di Zack, altrimenti inclusa solo nella Collector's Edition giapponese del gioco, è disponibile in esclusiva su SQUARE ENIX Store. L'action figure Play Arts Kai di Zack Fair (SOLDIER di 2ª classe) di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION può essere pre-ordinata qui: https://sqex.link/szo8

