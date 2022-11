Trust Trezo Recensione

Tastiera e mouse wireless silensiosi e confortevoli



Oggi vi parlo del nuovo. Questa combo è stata pensata per chi deve lavorare nel massimo silenzio. Il set Trezo è certificatoed è composto da materiali riciclati e ha un prezzo molto competitivo. Dopo alcuni giorni di provato ecco cosa ne penso nella recensione.

Ilarriva in una scatola poco più grande della tastiera. Al suo interno trovano posto la tastiera, il mouse, le batterie, il cavoe un piccolo manuale d'istruzioni. Sia la tastiera che il mouse sono totalmente in plastica riciclata. Al tatto sono molto confortevoli e piacevoli da usare. Essendo i tasti di entrambi i device moltosi adattano all'uso in ambienti di lavoro condivisi. Poiché ilrisulta essere anche moltoè adatto, oltre all'uso domestico o da ufficio, a essere portato in altri luoghi di lavoro come: riunioni, conferenze, congessi, ecc. Inoltre, può funzionare fino a 10 metri di distanza dal dispositivo a cui e collegato.è un kit studiato e sviluppato per dare il massimo comfort a chi lo usa.

Infatti, la tastiera è dotata di un poggia polsi e piedini pieghevoli, mentre il mouse si adatta a tutti i tipi di mani. Nella tastiera, oltre ai tasti standard, in alto a sinistra troviamo i pulsanti per la gestione dei contenuti multimediali. Ci sono anche dei pulsanti che permettono di accedere all'istante al pannello di controllo dio esplora file e cartelle. Anche il mouse, grazie alla sua ergonomia, è molto comodo da usare. Può essere usato sia dai mancini che dai destrorsi. Ci sono i soliti pulsanti destro e sinistro, mentre poco prima della rotellina si trova un pulsante per regolare i. Entrambe i device si alimentano cone sono dotati di tasto diche, permette di allungare di più, l'ottima autonomia. Per collegarli entrambi albasterà solo un ricevitore, in modo da non occupare porte inutilmente.

ha scelto la via dellaper i suoi prodotti. Infatti, una nuova gamma di prodotti sarà realizzata con l’. Mentre per quanto riguarda gli imballi saranno costituiti da fibre di legno, anch'essi riciclabili. Nonostante i materiali riciclabili e il prezzo decisamente abbordabile, il kit Trezo ha una buona qualità costruttiva, è comodo da usare, leggero. Anche l'è da record. Infatti, secondo, l'autonomia di lavoro sarebbe diper la tastiera e di 12 per il mouse.

Con meno diquestorisulta essere veramente un buon prodotto. Molto confortevole da usare, leggero e di buona fattura. Adatto al trasporto e all'uso nei luoghi di lavoro in comune grazie ai tasti silenziosissimi. Inoltre, la tastiera resiste agli schizzi e ha una grande autonomia.













Specifiche



Compatible Device Types

pc, laptop

Compatible Consoles

no

Compatible Software Platforms

Windows, Mac OS, Chrome OS

Size & Weight

Total weight

752 g

Weight of main unit

752 g

Depth of main product (in mm)

182 mm

Width of main product (in mm)

436 mm

Height of main product (in mm)

44 mm

Sustainability

Plastic material

ABS

Sustainability method

PCR

Recycled content %

85 %

Ulteriori informazioni

Numero di articolo

24529

Codice EAN

8713439245295

Garanzia

2 anni



Contenuto della confezione



Tastiera wireless



Mouse wireless



Microricevitore USB (riposto all'interno del vano batteria del mouse)



3 batteria AA Duracell



Cavo anti-interferenza (USB-A maschio a USB-A femmina)



Manuale utente





Requisiti di sistema



Porta USB libera



Windows 10 o 11



macOS 10.15, 11 o 12



Chrome OS





