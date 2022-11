Mercato del lavoro: come un giovane può trovare occupazione in modo semplice e veloce

Vedendo i vari notiziari la situazione italiana non è certo delle più incoraggianti: i dati riportano che moltissime imprese sono a rischio chiusura a fine anno e per un giovane che si affaccia al mercato del lavoro lo scenario potrebbe rivelarsi più cupo di quanto si possa immaginare.

Se da una parte troviamo la crisi energetica, il calo dei consumi, l’inflazione e l’aumento dei costi delle materie prime, dall’altra non dobbiamo dimenticarci il fenomeno vissuto durante gli ultimi due anni: moltissime aziende hanno avuto grandi difficoltà nel reperire il personale.

Proprio per questo motivo iniziamo il nostro articolo suggerendo ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro in questo momento di non scoraggiarsi e nelle prossime righe vedremo alcune buone pratiche da seguire per trovare occupazione molto velocemente.

Cercare lavoro nel modo corretto

È chiaro che non è il lavoro che bussa alla porta delle persone nel 2022, per cui la ricerca deve essere fatta attivamente. Preparare un buon curriculum ben impaginato e candidarsi agli annunci di lavoro disponibili sui vari portali online è il minimo indispensabile che si possa fare.

A fronte delle difficoltà vissute dagli imprenditori è necessario però fare un’attenta valutazione: se non si hanno specializzazioni particolari e si ha poca o nessuna esperienza, un buon punto di partenza potrebbe essere un impiego stagionale nel settore turistico.

Sia in estate che in inverno moltissimi hotel, ristoranti e centri termali delle principali località turistiche italiane al mare e in montagna cercano camerieri, receptionist e addetti all’accoglienza dei clienti.

A fronte della scarsità di richieste, se siete disposti a trasferirvi per 3 o 4 mesi per lavorare, potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per avere una prima esperienza da inserire all’interno del vostro curriculum.

L’importanza delle lingue straniere

Nel mercato che ormai è diventato globale per ogni settore viene data moltissima importanza alla conoscenza delle lingue straniere, non solo nel settore turistico.

L’inglese imparato a scuola e all’università spesso non si rivela così efficace nel dialogo con i clienti e spesso e volentieri servono conoscenze di altre lingue, come magari il cinese, il tedesco, il francese o il russo, di cui la formazione in Italia è pressoché inesistente.

Conoscere una lingua straniera vi permetterà di aprirvi le porte del mercato del lavoro e superare così molto velocemente la concorrenza degli altri candidati.

Un buon metodo per apprendere velocemente le lingue straniere è quello di studiare direttamente con un insegnante durante delle lezioni private e su questo punto ci viene in aiuto un nuovo servizio che ci sentiamo di consigliarvi: italki.com.

La piattaforma si occupa di mettere in contatto insegnanti di lingue straniere con utenti che hanno bisogno di apprendere o migliorare il loro livello linguistico. Si possono richiedere singole lezioni specifiche su particolari argomenti o stabilire un intero percorso con un insegnante che potrete seguire interamente online nei giorni e negli orari a voi più comodi.

In questo modo sarà molto semplice riuscire ad apprendere una lingua straniera utile per il vostro ingresso sul mercato del lavoro senza spendere enormi cifre nelle scuole sparse sul territorio. Se siete interessati a questo tipo di soluzione potrete trovare tutte le informazioni aggiuntive di cui avete bisogno per apprendere nuove lingue online sul sito di italki.com.

Le conoscenze informatiche

Altro aspetto fondamentale sono le competenze informatiche: ogni azienda ormai svolge moltissime operazioni tramite pc e il settore del tech e dell’informatica è in continua ascesa.

Le difficoltà nel completare i percorsi di studi specialistici del settore (come ad esempio ingegneria informatica) aprono le porte a moltissimi giovani per assunzioni e training on the job. Sarà sufficiente frequentare un corso direttamente online per imparare la programmazione Java o C++ ed ottenere immediatamente alcuni colloqui di lavoro per il settore in questione.

Possibilità aggiuntiva è quella di sviluppare competenze nel settore del web marketing: ogni azienda che si rispetti ha un reparto interno che si occupa della questione e moltissime web agency sono alla ricerca di collaboratori da formare.

Per questo motivo sarà fondamentale apprendere le competenze necessarie per affrontare il mercato del lavoro. L’investimento in questo caso è lievemente superiore in quanto i corsi sono costosi, ma potreste sempre iniziare con le tradizionali piattaforme Learnn o Udemy, dove troverete corsi su queste tematiche specifiche in modo da conoscere le basi.

A questo punto potrete poi decidere quale sarà la vostra specializzazione su cui vorrete investire per entrare nel migliore dei modi nel mercato del lavoro.

Riassumendo, la ricerca di un lavoro stagionale se non avete esperienza, la conoscenza delle lingue straniere e di alcune particolari skills digitali vi aiuteranno e non poco, anche se non avete conseguito alcun diploma di laurea.

