NADIA BATTOCLETTI SPLENDIDA SECONDA E MIGLIOR EUROPEA ASSOLUTA NEL CROSS INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCION IN SPAGNA

Ad Alcobendas, alle porte di Madrid il Cross Internacional de la Constitucion, ultima gara prima degli Europei di cross di Venaria Reale in programma tra due settimane in Piemonte, nella prova di 8040 metri, un paio di chilometri in più di quanti ne affronterà domenica 11 dicembre al Parco La Mandria, a due passi da Torino, Nadia Battocletti ha conquistato uno splendido 2° posto alle spalle della favorita Lucy Mawia che ha vinto con il tempo di 27:06. Completa il podio la burundese Francine Niyomukunzi. L’azzurra, miglior europea della gara, ha chiuso la sua fatica con il tempo ufficioso di 27:16. Un ottimo viatico in vista dell’ 11 dicembre in casa.

