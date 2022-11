TT ISLE OF MAN - RIDE ON THE EDGE 3 ARRIVA NEL 2023

TORNA LA GARA DI MOTO PIÙ EPICA DEL MONDO CON TT ISLE OF MAN - RIDE ON THE EDGE 3

In occasione della Milan Games Week, RaceWard Studio, l'etichetta di corse di NACON Studio Milano, presenta il suo prossimo gioco di simulazione motoristica: TT Isle of Man - Ride on the Edge 3. Sviluppato da veterani di numerosi giochi di moto, TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 offre ai giocatori la possibilità di provare l'emozione della corsa più pericolosa del mondo controller alla mano.

Clicca qui per vedere il video teaser di TT Isle of Man - Ride on the Edge 3



Il TT dell'Isola di Man si svolge su un tracciato di 60 km dove i piloti e le loro potenti moto si sfideranno per vincere il premio finale: il titolo di campione. TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 include i contenuti ufficiali del TT 2022 (squadre, moto e piste) per offrire un'esperienza autentica e unica. Grazie alla potenza del KT Engine e alla sua lunga esperienza (già messa a frutto per RiMS Racing), RaceWard Studio è in grado di ricreare la tensione e la passione di questa mitica gara. Il realismo della serie TT Isle of Man - Ride on the Edge è tale che diversi piloti professionisti si sono allenati nei giochi precedenti per prepararsi alla competizione ufficiale!

TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 presenta 32 diversi tracciati, compresi quelli attuali e quelli storici, quasi 40 moto e piloti Superbike e Supersport con fisica migliorata. Le curve e le frenate richiederanno una precisione mai vista prima e i potenziamenti delle moto daranno ai giocatori gli strumenti necessari per gareggiare al meglio.

Un nuovo approccio "Open Roads" viene introdotto e diventa protagonista in TT Isle of Man - Ride on the Edge 3. I piloti potranno muoversi liberamente lungo i 200 km di strade dell'Isola di Man alla ricerca di punti di interesse e sfide da completare, tra cui gare online ed eventi settimanali e mensili.

"Dopo l'ottimo riscontro ottenuto con RiMS Racing, siamo lieti di mettere tutta la nostra esperienza a servizio di questa incredibile gara", afferma Marco Ponte, CEO e Direttore Creativo di RaceWard Studio Milano. "Per un team di sviluppatori appassionati di 2 ruote, creare il gioco ufficiale che presenta questa gara per i motociclisti di tutto il mondo è un grande orgoglio".

TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5,

Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo SwitchTM nel maggio 2023.

