Samsung nel Metaverso alla Milan Games Week | Samsung Smart Adventure

Samsung Electronics Italia è Tech & Innovation partner ufficiale diMilan Games Week & Cartoomics.

Samsung sarà presente in Fiera Milano Rho alpadiglione 20, dedicato agli Esports, presso lo stand di Dive (E35 G36), dove si alterneranno incontri e ospiti d’eccezione come gli streamerVolpescu, Xiuder e Voghelita, lo Youtuber Efesto95 e i pro players del teamSamsung Morning Stars.

Presso lo stand sarà possibile partire alla scoperta di un luogo creato all’insegna del design, della creatività e del divertimento che permetterà di esplorare tutto l’universo Samsung, partecipare atornei con il team Morning Stars e toccare con mano la line-up monitor Odyssey, tra cui il nuovissimoOdyssey Ark, Galaxy Z Fold4 e la piattaforma Gaming Hub, disponibile sulla nuova gammaTV Neo QLED 2022.

Inoltre, collegandosi a questo link, a partire da oggi, gli appassionati potranno vivere un’avventura unica nel Metaverso nello spazio “Samsung Smart Adventure”, partecipando a una serie di giochi a tempo nei quali sfidarsi con l’aiuto dell'avatar di G-NUSMAS, il piccolo alieno mascotte di Samsung.

Partecipando all’avventura direttamente dallo stand Samsung in Fiera sarà possibile provare a vincere i biglietti per l’esclusivoSmart Adventure Party in programma per domenica 27 novembre.

Altre News per: samsungmetaversoallamilangamesweeksamsung