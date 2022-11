Al via il Black Friday di iRobot

Al via ufficialmente il Black Friday di iRobot con tante offerte imperdibili

Continuano le offerte sulla gamma iRobot sul sito irobot.it, Amazon e presso molti altri rivenditori on line e off line autorizzati, con Roomba e5 che “scende” a 199 €!

Con oggi inizia ufficialmente il lungo weekend del Black Friday e iRobot aggiunge nuovi modelli della gamma Roomba alle sue promozioni speciali. Infatti, in aggiunta alla linea premium, da oggi fino a lunedì 28 novembre 2022 compreso, sul sito irobot.it, Amazon e presso molti altri rivenditori autorizzati “entrano in campo” anche Roomba e5, Roomba i7 e Roomba j7.



È un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono accogliere nella propria famiglia un nuovo e soprattutto utile membro approfittando di un ottimo rapporto qualità/prezzo! Con i propri robot aspirapolvere, infatti, l’azienda offre agli utenti non un semplice dispositivo tecnologico, ma un valido supporto per la vita quotidiana con il compito di mantenere la casa pulita e ordinata.

I modelli in offerta sono tutti connessi, così da poterli comandare anche quando si è fuori casa grazie all’app iRobot Home. Dal punto di vista operativo, i robot integrano un sistema di pulizia a 3 fasi e le spazzole in gomma multi superficie con una maggiore capacità di cattura dello sporco su qualsiasi tipo di pavimento, mentre la tecnologia Power-Lifting alla base del motore aspirante garantisce una potenza di aspirazione 5 volte superiore a quella dei dispositivi di fascia entry level. A queste funzioni, si aggiungono i sensori Dirt Detect che permettono di riconoscere le aree con più alta concentrazione di sporco per una pulizia più accurata.



In comune con la fascia premium, Roomba e5, Roomba j7 e Roomba i7 hanno anche il sistema operativo OS con Intelligenza Artificiale che memorizza le routine dell’utente, per personalizzare il ciclo di pulizia in base alle singole necessità. Infine, la compatibilità con i principali assistenti vocali – Amazon Alexa e Google Assistant – permette una gestione tramite comando vocale.

Nella scelta del proprio robot aspirapolvere è necessario valutare anche l’aspetto pratico. Un punto di forza dei prodotti iRobot è la manutenzione. Una volta finito il ciclo di pulizia, basta premere un pulsante per sganciare il contenitore raccogli-polvere e dopo aver rimosso il filtro High Efficiency presente in esso, è possibile lavarlo sotto l’acqua per eliminare i residui di sporco. Allo stesso modo le spazzole in silicone si rimuovono in un clic, per una più facile manutenzione.



Le molte offerte Black Friday di irobot.it sono visibili qui:

