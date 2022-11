Come lavora un grafico nell'era digitale

Nell’era digitale stanno nascendo sempre più professioni mentre altre si trasformano. Il grafico non lavora quasi più su documenti cartacei ma utilizza il computer e i software digitali per dare vita a progetti creativi. Possiamo dire che i grafici sono comunicatori visivi, attraverso immagini e scritte lanciano un messaggio ben preciso. Bisogna dire però che i grafici non lavorano tutti allo stesso modo, questa professione può ricollegarsi a vari tipi di specializzazione. Dopo aver intrapreso un corso graphic design, il grafico solitamente lavora in un’agenzia, in un’azienda o come freelance per diverse realtà.

L'importanza degli strumenti di progettazione grafica

Un grafico oggi non può lavorare senza conoscere gli strumenti di progettazione grafica, come Adobe Photoshop o Illustrator. Alcuni designer progettano la loro idea su carta prima di trasferirla su PC, alcuni invece iniziano a lavorare subito su un software di progettazione grafica. Quando parliamo di progettazione grafica ci riferiamo a molte cose: design aziendale, design pubblicitario, design editoriale, design ambientale, web design, design della confezione (packaging), design in movimento.

Oltre ai classici strumenti su PC, ad oggi molti grafici utilizzano gli iPad per creare disegni e progetti di alta qualità. Nascono sempre più tecnologie che permettono di realizzare lavori digitali perfetti, ma ovviamente per poter creare dei disegni di qualità servono delle ottime competenze creative. Non importa quanto sia buono il software che si utilizza, se non si è abili disegnatori, i risultati saranno scadenti. Oltre a saper disegnare, è indispensabile conoscere gli elementi grafici (font, colori, proporzioni, impaginazione).

Quali posizioni ricopre oggi il graphic designer

Il grafico oggi può ricoprire diverse posizioni, a seconda della specializzazione che ha conseguito. Non si riferisce più solo al design grafico, oggi tra schermi e dispositivi interattivi, il grafico si occupa di molte più cose, in particolare di UX design e UI design.

UX design

L’UX (User Experience - design dell’esperienza utente) riguarda tutti gli aspetti grafici che possono migliorare la navigazione dell’utente nel web. All’interno di un sito web ci sono molti elementi di design con cui gli utenti interagiscono, se non sono progettati bene rischiano di creare confusione e una scarsa esperienza utente. I grafici che si occupano di UX lavorano per migliorare l’interazione degli utenti con il prodotto, per rendere la navigazione semplice, veloce ed efficace da qualsiasi tipo di dispositivo.

UI design

L’UI (User Interface o design dell’interfaccia utente) riguarda prettamente gli elementi interattivi. Per lavorare in questo campo bisogna essere bravi ad individuare le esigenze degli utenti, anticipando le azioni che dovranno fare sul dispositivo. L’interfaccia deve essere progettata in modo chiaro e riguarda tutti quegli elementi come i pulsanti, gli elenchi a discesa, le notifiche e le barre di avanzamento.

Perché diventare un grafico oggi

Possono essere mille i motivi che spingono una persona a diventare un grafico. La passione per il disegno e la creatività, un buon utilizzo dei programmi grafici, la voglia di sperimentare e di fare un lavoro stimolante. A seconda dell’azienda in cui lavora, un grafico può creare progetti totalmente differenti. Ad esempio, se lavora in un’agenzia di marketing, non dovrà pensare solo all’aspetto creativo ma anche a quello promozionale. Per questo è fondamentale che un graphic designer sia aggiornato sulle tendenze nel mercato, in modo da riuscire a vendere al meglio un prodotto/servizio.

Dato che oggi la pubblicità viene fatta soprattutto attraverso i canali digitali, un grafico deve essere in grado di creare grafica in movimento come animazioni e GIF. Nei social media si utilizzano sempre di più i video e i siti web sono sempre più dinamici e interattivi. Per lavorare nel digitale servono sempre più competenze precise, è un percorso in continua crescita che non annoia mai.

Altre News per: comelavoragraficonelldigitale