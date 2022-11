Santeramo in Colle, AFG organizza il corso gratuito di Web e Social Media Marketing

L’organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia per l’erogazione di formazione continua, alta formazione e formazione aziendale, Associazione di Formazione Globale (AFG), organizza un nuovo e interessante percorso formativo completamente gratuito per i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Puglia, inoccupati o disoccupati, non iscritti a scuola o all'università (i cosiddetti NEET).

Il progetto formativo Web e Social Media Marketing è in partenza a gennaio 2023 e rientra nell'ambito del nuovo Garanzia Giovani, che è lo strumento attraverso cui l'Unione Europea vuole garantire, ai soggetti in possesso dei requisiti, un percorso di reinserimento nel sistema di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro attraverso le misure previste dal programma.

Grazie a un cammino formativo strutturato in formazione d’aula, laboratori, sviluppo di abilità trasversali e tirocinio, gli iscritti potranno fin da subito mettere in pratica competenze acquisite all’interno di un ambiente di lavoro positivo e stimolante.

La durata del percorso in aula è di 400 ore con possibilità di tirocinio. É previsto il rimborso delle spese di viaggio (con mezzi pubblici) per gli iscritti fuori sede. Inoltre per gli iscritti, si potrà completare il percorso con un corso di lingua straniera o informatica con certificazione.

«Da sempre attenti al valore della formazione in tutte le sue dimensioni – dichiara Franca Passaseo, direttrice formativa dell’ente nato nel 2013 dalla volontà condivisa del suo presidente Sergio Tolomeo e del direttore generale Francesco Negro –, AFG ha messo al centro del suo operato le problematiche di giovani e occupabilità, competenze, innovazione e sostenibilità, sviluppo sociale e inclusione, senza mai perdere di vista la persona nella sua unicità, intrisa di valori, aspettative, attitudini, sogni, competenze e relazioni. Oggi, più che mai, il sistema della formazione professionale è chiamato a formare nuove professionalità – prosegue Passaseo -, a preparare i lavoratori di nuove competenze, e soprattutto mettere in atto nuovi modelli formativi. Orientamento, formazione, lavoro e passione sono le nostre parole chiavi per lo sviluppo del capitale umano».

Gli ambiti nei quali la figura professionale del Copywriter lavora riguardano una vasta fascia di mercato, che va dalle agenzie di pubblicità, marketing e comunicazione alle boutique creative fino alle aziende. Le sue competenze, che devono essere sempre più cross mediali, spaziano dalla comunicazione di brand alle strategie creative, nell’ideazione di contenuti per tutti i diversi media a disposizione: dalla TV alla stampa, dalla radio al digital fino ai canali social. Garanzia Giovani è un’occasione anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste per promuovere l’inserimento occupazionale dei giovani, possono investire su nuovi talenti.

Per ulteriori informazioni e iscrizione occorre inviare una mail con curriculum vitae in allegato a santeramo@afgformazione.com oppure contattare il numero di telefono cellulare 3296965869.

Altre News per: santeramocolleorganizzacorsogratuitosocialmedia