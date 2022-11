Metal: Hellsinger vince il premio ‘Best Audio’ ai Golden Joystick Awards

Un successo ruggente!





A settembre di quest'anno, lo sparatutto ritmico heavy metal Metal: Hellsinger è uscito dall'inferno tuonando direttamente nel cuore dei giocatori. Con un punteggio positivo del 97% su Steam e un'ottima accoglienza da parte della critica, si è dimostrato un ottimo successo. Oggi, The Outsiders e Funcom sono orgogliosi e grati di annunciare che Metal: Hellsinger è stato premiato con il Golden Joystick Award per il miglior audio.

Questo premio arriva dopo la nomination per la miglior musica e colonna sonora ai The Game Awards, cosa che rende gli sviluppatori estremamente grati per il supporto della community.





La musica è il cuore pulsante di Metal: Hellsinger. Uccidendo i demoni al ritmo della musica, sparando, scattando ed eseguendo brutali eliminazioni. Se lo farete con successo, la musica diventerà più intensa e voi infliggerete più danni. Tutto nel mondo di gioco pulsa al suo ritmo, accompagnandovi nella discesa verso l'inferno.

Oltre alla colonna sonora composta dal talentuoso duo di musicisti Two Feathers, è stato chiesto a leggendari artisti della scena musicale di aggiungere le loro voci al progetto. Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Tatiana Shmayluk (Jinjer) e altri ancora.

Elvira e Nicklas dei Two Feathers hanno commentato: "Siamo entusiasti di essere stati scelti come vincitori di questo premio. È stata una pura gioia partecipare alla creazione di questo gioco con l'incredibile team di sviluppo di The Outsiders, il cui talento e il cui duro lavoro hanno dato vita a un gioco divertente e unico che sappiamo sarà amato dai fan per gli anni a venire. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito con il loro talento e la loro abilità alla colonna sonora e all'esperienza audio, e grazie a tutti coloro che hanno votato per noi per ricevere il premio Best Audio!"

La notizia è estremamente incoraggiante per il team che continua a lavorare sul gioco, con un aggiornamento gratuito presto in arrivo per Metal: Hellsinger.

Altre News per: metalhellsingervincepremio‘bestaudio’golden