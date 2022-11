I soldi di Ftx Sam Bankman-Fried : La vita dell'ex Ceo tra droga e videogames

Particolari emergono sull'ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried, che secondo quanto riportato dal New York Post avrebbe acquistato, insieme ai genitori e ad altri gestori della piattaforma di trading di criptovalute, immobili alle Bahamas per 121 milioni di dollari nel ultimi due anni.

L'indiscrezione alimenta i dubbi sui fondi spariti da Ftx e segue altri dettagli pubblicati dalla stessa Nyp, secondo cui lo stile di vita di Bankman-Fried era basato su droghe, lunghe notti e cibo vegetariano. In una sontuosa casa ad Albany, alle Bahamas, Bankman-Fried vive con altre 10 persone che, a rotazione, intrattengono relazioni sentimentali tra loro - scrive il tabloid statunitense - La casa è utilizzata anche come ufficio: in diverse occasioni Bankman-Fried era impegnato con il videogioco League of Legends durante le riunioni Zoom.

All'interno della casa è molto diffuso l'uso di pillole stimolanti e metanfetamine. Nel frattempo, durante la prima udienza fallimentare, gli avvocati di Ftx dipingono un quadro difficile per la piattaforma di trading di criptovalute: "Una notevole quantità di asset è stata rubata o è scomparsa". Ammettono che la cattiva gestione dell'ex CEO Bankman-Fried ha lasciato anche agli avvocati informazioni limitate sulle finanze dell'azienda. La piattaforma, spiegano i legali, era gestita da Bankman-Fried come un "feudo personale" ma ora "l'imperatore è senza vestiti".

