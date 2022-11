Natale 2022: i gadget tecnologici di Celly

Dallo smartwatch al femminile all’accessorio must-have per selfie perfetti, da simpatici gadget per i più piccoli fino agli accessori a prova di gamer e di smartworker: ecco le proposte hi-tech di Celly



Il Natale si avvicina e parte la caccia al regalo perfetto. Sportivo o gamer, smartworker stacanovista o aspirante influencer, adulto o bambino, una cosa è certa: la tecnologia gioca un ruolo centrale nella vita quotidiana di tutti. Per questo, donare un gadget hi-tech è sempre un’ottima idea e le proposte di Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – saranno in grado di soddisfare ogni esigenza poiché uniscono utilità, praticità e design all’avanguardia.Oggetto del desiderio per chi ricerca sempre uno scatto perfetto, CLICKGHOSTUSBè l’evoluzione dei treppiedi da terra: professionale e senza la scomodità dei classici clamp, è in grado di estendersi fino a 190 cm e permette di avere la giusta illuminazione in ogni condizione. Ideale per l’amica Instagrammer o per chi vuole dare il meglio di sé durante le videocall, è caratterizzato da una testina con 6 magneti per posizionare e regolare lo smartphone con estrema facilità e, grazie al telecomando multifunzione con controllo da remoto, è possibile modificare l’intensità e la tonalità della luce del ring light: selfie perfetto assicurato.

CLICKGHOSTUSB è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 49,99 €.



Lo smartphone è sempre di più un fedele compagno di vita, che sia per lavoro o per interessi personali,farne a meno è quasi impossibile. Un’idea pratica per non restare mai senza batteria da regalare anche agli appassionati di design è il MAGSTANDCHARGE. Questo elegante supporto per cellulare è la soluzione ideale per ottenere il massimo dai propri dispositivi in qualsiasi occasione. Progettato con magneti che permettono un ancoraggio sicuro del device e una ricarica wireless in ogni situazione, si scompone facilmente in tre diversi formati: uno stand da scrivania dalle linee moderne, un pratico supporto da auto che si fissa alle ventole di areazione e un comodo magnete per posizionare e ricaricare il cellulare su ogni superficie metallica.

MAGSTANDCHARGE è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 39,99 €.



A close-up of a bicycle Description automatically generated with medium confidencePer quell’amico che non perde mai l’occasione per organizzare un’uscita in bici, un’idea salva-Natale è il GHOSTBIKE, un supporto da bicicletta con 4 magneti ultra-forti e una base in silicone anti-scivolamento per la massima stabilità dello smartphone durante la pedalata. A garanzia di un’elevata sicurezza su ogni strada, il fissaggio elastico assicura una presa ferma del dispositivo e il morsetto regolabile conferisce resistenza a urti e vibrazioni.

GHOSTBIKE è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 24,99 €.Chi ha in famiglia o tra la sua cerchia di amici un biker incallito può stupirlo con due supporti per smartphone a prova di curva: SNAPMIRROR, che si fissa comodamente allo specchietto, e SNAPMOTORBIKE, compatibile con qualsiasi misura standard di manubrio e che si aggancia con viti ultra-resistenti. Grazie alla placca universale o alla cover compatibile che hanno un foro filettato che si incastra al supporto, lo smartphone si blocca su entrambi i modelli con sicurezza e semplicità. Inoltre, la loro testina è regolabile in inclinazione e può essere ruotata a 360° in modo da usare il device sia in verticale che in orizzontale.

SNAPMIRROR è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 39,99 €



SNAPMOTORBIKE a partire da 39,99 €

Non un semplice smartwatch, ma la risposta ai desideri femminili in termini di stile, dimensioni e caratteristiche tecniche: TRAINERMOON riuscirà a far felice l’amica sportiva, ma anche la mamma attenta al benessere. Perfetto da avere al polso in ogni momento della giornata, il nuovo smartwatch consente di rilevare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno; inoltre monitora in automatico le diverse fasi del sonno per ottenere una panoramica generale della propria forma fisica. Compagno affidabile degli allenamenti in palestra, ma anche di avventure all’aria aperta poiché resistente all’acqua e alla polvere (con certificazione IP67), le più sportive apprezzeranno la possibilità di analizzare le proprie performance, monitorando le calorie bruciate, i passi percorsi, la distanza camminata e il tempo di allenamento. TrainerMoon, inoltre, si integra perfettamente con gli smartphone Android e iOS scaricando sul proprio dispositivo l’applicazione DaFit che permette di abilitare la gestione di chiamate, messaggi, notifiche e controllare da remoto la musica e la fotocamera.

TRAINERMOON e disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 49,99 €.Correre, andare in bicicletta o allenarsi sono attività che assumono tutto uncuffie-e-auricolari-cleargn altro sapore con la propria playlist preferita nelle orecchie. Gli amanti della musica e dello sport sanno bene, però, che essere in movimento mentre si indossano delle cuffie wireless significa anche rischiare di perderne una a causa di scatti improvvisi, per questo apprezzeranno gli AURICOLARI TRUE WIRELESS CLEAR. Stabili e dotati di capsula in-ear, si caratterizzano per un design elegante e confortevole. Il modello presenta un microfono incorporato in entrambi gli auricolari e funzione ENC, che attenua i rumori ambientali e li rende perfetti anche per chiamate di lavoro; inoltre, poiché resistenti all’acqua, possono essere indossati in qualsiasi occasione. Si ripongono in una custodia a chiusura magnetica che garantisce maggior sicurezza al prodotto e consente di ricaricarli in qualsiasi momento per una riproduzione audio fino a 5 ore.

AURICOLARI TRUE WIRELESS CLEAR sono disponili a un prezzo al pubblico consigliato di 39,99 €.Per chi allo sport preferisce l’e-sport, gli accessori di Celly realizzati in collaborazione con Sparco permetteranno di sbloccare un nuovo livello di felicità in queste feste. Gli appassionati di giochi da PC saranno infatti entusiasti di ricevere il kit POLE POSITION, composto da: una tastiera con retroilluminazione Rainbow e 19 tasti anti-ghosting; un mouse da gioco cablato dallo scorrimento fluido e velocità di risposta fino a 5 milioni di click e delle cuffie con filo in grado di donare un’ottima qualità del suono e un massimo comfort di ascolto, anche durante le partite più lunghe. Compreso nel kit anche un mouse pad, l’alleato perfetto per affrontare anche le sfide più insidiose.

POLE POSITION è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 99,99 €.Portare un po’ di tecnologia sotto l’albero di Natale anche per i più piccoli della famiglia è un modo per stimolare la loro creatività e ingegno. Ad esempio, una macchina fotografica su misura di bambino permette di catturare i primi ricordi e stimola allo stesso tempo anche la curiosità verso l’esterno. L’ideale è scegliere un modello semplice e resistente agli urti, come laImmagine che contiene decorato Descrizione generata automaticamente KIDSCAMERA2, realizzata con un design divertente e colorato (disponibile in azzurro e rosa) e una scocca in plastica a prova di caduta. Grazie allo schermo colorato da 2.0” e alla risoluzione della fotocamera fino a 3 megapixel, è possibile vedere il mondo con gli occhi di un bambino, inoltre attivando il microfono e speaker integrati si possono registrare video fino a 3 minuti. La KidsCamera2 è gode di una memoria espandibile fino a 32 GB (scheda non inclusa) e si ricarica con il cavo Micro USB incluso nella confezione per un’ora consecutiva di divertimento.

KIDSCAMERA2 è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 29,99 €.A far felici i bimbi più geek, che guardano incuriositi gli orologi tecnologici ai polsi della mamma e del papà, ci pensa il KIDSWATCH: uno smartwatch leggero e divertente, con cinturino regolabile in morbido silicone e display a colori da 1.44''. Il modello è pensato per offrire ai più piccoli l'equilibrio ideale tra attività, gioco e mondo digitale, sempre in totale sicurezza: l‘orologio smart presenta un chip GPS integrato, che consente di localizzare e tenere traccia degli spostamenti dei bambini che lo indossano, e la funzione SOS, con la quale chiedere rapidamente aiuto in caso di emergenza. Inoltre, inserendo la SIM card (non inclusa) è possibile ricevere e rispondere a messaggi ed effettuare chiamate ai soli contatti presenti in rubrica. Un regalo che fa quindi piacere anche ai genitori che potranno seguire i movimenti dei figli e offrire loro, a mano a mano che crescono, una maggiore autonomia, ma sempre in totale tranquillità. KIDSWATCH funziona con l'applicazione dedicata SeTracker2, disponibile sia per iOS che per Android, e garantisce una durata della batteria fino a 4 giorni.

KIDSWATCH è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 69,99 €.

