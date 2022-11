Black Friday: è possibile risparmiare ?

Come ogni anno si avvicina il Black Friday che quest'anno sarà venerdì 25 novembre, anche se in realtà in molte piattaforme inizia già la settimana prima. Questa usanza nata negli Stati Uniti si è diffusa rapidamente in tutta Europa e nell'ultimo decennio ha visto una crescita esponenziale; basti pensare che solo nel 2021 il Black Friday in Italia ha portato un giro d'affari da 1,8 miliardi di euro con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Anche quest'anno i dati sono confortanti e secondo le stime il 43,6% degli italiani, corrispondente a 11 milioni di famiglie e ad una media di quasi 1 italiano su 2, farà acquisti approfittando degli sconti del Black Friday; secondo una stima di Confesercenti durante la settimana del "venerdì nero" verranno spesi oltre 1,9 miliardi di euro, con una media scontrino di 222 euro.

Il Black Friday, con i suoi sconti e le sue promozioni, permette di acquistare prodotti scontati fino all' 80% e molti perciò ne approfittano per iniziare a comprare i regali di Natale senza spendere troppo; il 57% di chi farà acquisti durante il Black Friday ha infatti dichiarato di voler sfruttare l'occasione per comprare già i regali da mettere sotto l'albero.

Ovviamente la maggior parte degli acquisti verrà fatta online, dato che ormai sempre più persone decidono di acquistare comodamente da casa e senza fare lunghe code nei negozi.

Basti pensare che nel 2020, per quanto il Black Friday in Italia non sia stato tra i più dispendiosi, Amazon ha ricevuto in media solo nel nostro paese 37 ordini al secondo, cifre veramente da record che testimoniano come gli acquisti online siano sempre più diffusi.

Codici sconto e cashback tramite Widilo

Come si può risparmiare ulteriormente durante il Black Friday? Tramite codici sconto e cashback attraverso l'innovativa piattaforma Widilo.

Una volta effettuata l'iscrizione gratuita e veloce sul sito è possibile visionare i vari codici sconto disponibili per moltissimi e-commerce che permettono di pagare un prodotto fino ad un ulteriore 50% in meno. Il funzionamento dei codici sconti è semplicissimo: è sufficiente infatti inserirli nel carrello al momento dell'acquisto sul sito per ricevere lo sconto immediato sul prezzo finale.

Risparmia sul tuo shopping con un codice sconto Asos: ci sono infatti oltre 15 coupon da utilizzare sul sito Asos per acquistare qualsiasi capo d'abbigliamento, sia femminile che maschile; Asos infatti tratta innumerevoli marche come North Face, Hugo, New Balance e tante altre, ed è perciò la piattaforma ideale per cercare il regalo di Natale perfetto per sè o per i propri cari.

Spendi meno su tutti i tuoi ordini online con un codice sconto eBay approfittando delle tantissime offerte presenti in questo momento.

Con Widilo è possibile, inoltre, risparmiare anche tramite il cashback, che consiste in un rimborso variabile della cifra spesa, solitamente tra il 3 e il 12%, direttamente sul proprio account.

Anche in questo caso il funzionamento è molto semplice: è necessario semplicemente scegliere il sito dove effettuare l'acquisto, attivare la funzione cashback tramite la piattaforma e procedere con l'ordine; in automatico, solitamente entro 48 ore, viene accreditata la cifra cahsback sull'account Widilo, che è possibile prelevare tramite bonifico bancario una volta raggiunti i 15€.

