Meta VR: Alla scoperta del volo con La conquista dei cieli di David Attenborough

Micro Monsters, Kingdom of Plants, First Life. Questi documentari di Alchemy Immersive e David Attenborough, acclamati dalla critica, accompagnano gli spettatori in incredibili viaggi nel mondo naturale. E oggi siamo lieti di annunciare il lancio diDavid Attenborough's Conquest of the Skies, una nuova serie che esplora l'evoluzione del volo suMeta Quest TV.

Conquest of the Skies fa vivere a tutti gli utenti l'evoluzione del volo, sullo schermo più grande. Faccia a faccia con creature preistoriche, insetti, rettili e uccelli in questa serie in realtà virtuale immersiva in tre parti presentata in 3D 180.



Abbiamo incontrato il regista Lewis Ball per saperne di più.



In che modo questo contenuto differisce dalla serie televisiva originale in 3D? Perché gli spettatori dovrebbero viverla in VR, di nuovo o per la prima volta?



Lewis Ball: La VR sta rivoluzionando il modo in cui gli spettatori possono sperimentare il mondo e i contenuti che creiamo. Ognuno di questi tre episodi è stato progettato da zero per utilizzare davvero la tecnologia immersiva al suo massimo potenziale. Conquest of the Skies è molto più di una compilation di materiale d'archivio rimasterizzato: è l'amalgama dei sogni e dei talenti di molti artisti e pionieri tecnologici del settore immersivo.



La combinazione di tecnologia e narrazione crea un'esperienza incomparabile rispetto a qualsiasi altra vista in precedenza: un'opportunità per gli spettatori di esplorare l'evoluzione del volo da una prospettiva completamente nuova. Ma fondamentalmente si tratta di un viaggio immersivo progettato non solo per stimolare i sensi, ma anche per educare, informare e illuminare.



Quanto tempo è stato necessario per sviluppare Conquest of the Skies? Ci sono aneddoti interessanti da condividere?



LB: Questa serie è stata realizzata per nove mesi. Abbiamo iniziato progettando la storia che volevamo raccontare, con l'ambizione di mostrare la scala inventiva e ambiziosa della natura con l'evoluzione del volo. Abbiamo esaminato ore e ore di materiale stereoscopico d'archivio che avevamo a disposizione e abbiamo selezionato con cura le creature e le storie chiave che secondo noi catturavano i momenti più significativi della progressione dell'aviazione naturale. Ogni singola inquadratura è stata selezionata pensando a una presentazione immersiva, e si è proceduto al taglio finale solo quando si era certi che potesse essere migliorata e presentata in modo da rendere giustizia al formato immersivo.



Oltre a migliorare il materiale d'archivio, abbiamo trascorso innumerevoli ore a creare nuove scene che potessero far entrare gli spettatori nel cuore della foresta preistorica e dei canyon dove si aggiravano i dinosauri.



Avete incontrato delle difficoltà tecniche durante le riprese o la post-produzione? Se sì, come avete affrontato questi ostacoli? Si senta libero di entrare nei dettagli tecnici.



LB: Lavorare con così tante persone di talento in diverse discipline è stato a volte difficile. Ho dovuto indossare molti cappelli diversi e scivolare in diverse mentalità quando la situazione lo richiedeva. In alcuni giorni studiavo i grafici dell'evoluzione e la progressione della storia naturale, in altri registravo video in cui fingevo di essere uno pterosauro per consentire agli animatori di lavorare con maggiore precisione sui tempi e sui ritmi che volevamo ottenere, in altri ancora analizzavo materiale d'archivio composito e studiavo le innovazioni e gli strumenti che avevamo a disposizione per migliorarli, e in alcune rare occasioni studiavo. Il team di Alchemy è incredibile ed è stato molto piacevole imparare così tanto da tante persone di talento.



Tra i tre episodi di Conquest of the Skies, ne ha uno preferito?



LB: Il mio episodio preferito è " Rivals", in cui abbiamo la possibilità di dare uno sguardo alla preistoria e di conoscere da vicino animali che non esistono più. Mi emoziono particolarmente quando vedo il Quetzalcoatlus atterrare di fronte a noi e lanciare un ruggito nel cielo: volevamo che ci si sentisse in soggezione nel trovarsi di fronte a una creatura così grande e potente, che ti sovrasta. Quella scena mi fa ancora venire la pelle d'oca ogni volta che la vedo.



Ci può parlare del suo background e di cosa l'ha portata a lavorare nella VR?



LB: Ho iniziato la mia carriera nella cinematografia tradizionale nel reparto telecamere, lavorando su una varietà di tipi di progetti diversi, tra cui lungometraggi, spot pubblicitari e documentari, prima di trovare la mia strada nel settore immersivo. Il mio background con la macchina da presa mi ha permesso di adattare (in un certo senso) senza problemi le mie competenze alla realizzazione di filmati a 360 gradi, e quando il settore ha iniziato il suo boom nel 2015 mi sono trovato a viaggiare per il mondo realizzando ogni tipo di contenuto. I video a 360 sono diventati per me una porta d'accesso al settore immersivo, dove ho trovato una casa come regista e narratore.



Come vede l'intersezione tra VR, filmmaking e storia naturale evolversi nei prossimi 5-10 anni?



LB: L'essenza che ognuno di noi racchiude in sé può ora essere tradotta meglio a chi è disposto a esplorare queste storie. Come narratori siamo arrivati a un punto in cui possiamo davvero trascinare le persone in un mondo che non hanno mai visto prima, e così gli spettatori stanno sperimentando nuovi mondi che li avvolgono in un modo davvero diverso: con la narrazione immersiva e il lavoro documentaristico, non solo impariamo a conoscere la storia, naturale e culturale, ma la comprendiamo dal punto di vista di coloro che erano vivi per testimoniarla.



Questo mezzo è ancora agli inizi e il potenziale che ha per il futuro è illimitato. L'impatto che potrebbe avere sul futuro è ancora da vedere, ma nel mondo fragile in cui viviamo oggi, mi piace pensare che questi strumenti ci siano arrivati nel momento preciso in cui ne avevamo più bisogno.



Che consiglio darebbe a uno sviluppatore o a un regista che vuole iniziare a creare contenuti in realtà virtuale?



LB: Gli sconfinati limiti di questa tecnologia hanno il potenziale per migliorare le visioni, gli spiriti e le menti del futuro. La cosa fondamentale da ricordare è che questa tecnologia è qui per servire come strumento di comunicazione. È facile farsi prendere la mano da tutti i tecnicismi del cinema e della tecnologia immersiva, ma in fin dei conti questi strumenti servono a uno scopo: sono qui per raccontare la storia che immaginate. Quindi, quando si ha il desiderio di esprimere qualcosa, la tecnologia che si ha a disposizione servirà inevitabilmente a questo scopo.



Per quanto riguarda in particolare i creatori immersivi, vorrei esortarci a essere curiosi e a metterci costantemente in discussione. Quando ero bambino, ricordo che i libri venivano descritti come immersivi; ora che i tempi sono cambiati, la parola "immersivo" ha assunto un nuovo significato, ma non c'è motivo di limitarsi all'avanguardia della tecnologia. Una parte considerevole di Conquest of the Skies è stata creata a partire da materiale d'archivio girato in passato per un mezzo completamente diverso. Ma una volta stabilito che volevamo creare una serie immersiva, siamo stati in grado di rivisitare quello stesso materiale con una mentalità diversa e di vederne il potenziale.



È anche imperativo crescere insieme alla tecnologia. Come narratori immersivi, la nostra missione è utilizzare la tecnologia per creare le nostre visioni personali. Ogni miglioria ha il potenziale per consentire un ulteriore sviluppo, aprendo allo stesso tempo nuove strade per il potenziale creativo.



Infine, direi che non dobbiamo avere paura di commettere errori. Si tratta di un mezzo nuovo che utilizza una tecnologia nuova. Posso tranquillamente affermare che abbiamo appena scalfito la superficie del potenziale della narrazione immersiva. Finché non avremo paura di superare i limiti, finché non avremo paura di fallire, le possibilità saranno davvero infinite.



Il meglio deve ancora venire.



Guardate Conquest of the Skies di David Attenborough oggi su Meta Quest TV, oppure guardatelo in Meta Horizon Worldsè in qualsiasi momento dalle 02.00 del 24 novembre alle 08.59 del 1 dicembre.





