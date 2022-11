Mario Mart 8 Deluxe - Pass Percorsi Aggiuntivi: Pacchetto 3

Gita a Berlino – Fai attenzione alla caduta di Womp e Twomp mentre ti fai strada tra i panorami mozzafiato in questo percorso che ha avuto origine in Mario Kart Tour.

Valico Addobbo – Sali sulle colline innevate in questo affascinante percorso festoso, apparso per la prima volta in Mario Kart Tour, in cui si trovano enormi bastoncini di zucchero e regali infiocchettati.