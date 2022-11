DISPONIBILE DAL 22 NOVEMBRE, È LA NUOVA EDIZIONE DEL VIDEOGIOCO DI BALLO NUMERO UNO AL MONDO



ARRIVA JUST DANCE 2023 EDITION CON FARFALLE DI SANGIOVANNI

E L’INEDITA COREOGRAFIA FIRMATA GIULIA STABILE

Se sommiamo le parole “videogame” e “ballo”, il risultato è senza dubbio Just Dance. È l’unico videogioco che fa ballare proprio tutti, il più popolare di sempre, un fenomeno mondiale con oltre 140 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 80 milioni di copie vendute. Spensieratezza, leggerezza e puro divertimento in famiglia o con gli amici sono i segreti del suo successo, la formula magica che coinvolge adulti e bambini. Da quest’anno, poi, il gioco si trasforma, diventando una piattaforma di ballo on demand a tutto tondo, alimentata da aggiornamenti costanti e gratuiti, che rendono l’esperienza Just Dance ancora più entusiasmante e appassionante per tutti. Per i fan italiani sarà di sicuro un’edizione indimenticabile, quella che segna il tanto atteso ritorno di una hit italiana - Farfalle di Sangiovanni. Sarà altrettanto emozionante per la ballerina Giulia Stabile, cresciuta a ballo e Just Dance e adesso protagonista di una coreografia creata da lei, nel suo videogame preferito, sulle note di un brano di successo a lei dedicato.



L’edizione 2023 di Just Dance è ricca di novità su più fronti: dalla tracklist, che include più di 40 nuovi brani tra cui “Physical” di Dua Lipa e “Locked Out of Heaven” di Bruno Mars, a un’interfaccia e una veste grafica del tutto nuove, per giocare e scatenarsi in compagnia al ritmo dei successi più travolgenti degli ultimi tempi. Proprio come il tormentone Farfalle di Sangiovanni: adesso proprio tutti potranno imparare a ballarla grazie all’esclusiva coreografia firmata Giulia Stabile, ballerina professionista e grandissima fan di Just Dance da sempre, legata a doppio filo al brano e allo stesso autore, estremamente fiera per il risultato raggiunto: «Realizzare una coreografia per Just Dance mi ha emozionato non poco», conferma Giulia «ho rivisto l’immagine di me che cresce anno dopo anno, un appuntamento fisso. Era il regalo di Natale preferito. Esserci dentro, adesso, fa davvero un bell’effetto. Aver ballato Farfalle, poi, mi rende ancora più felice: è una canzone che fa un po’ parte di me e parla di qualcosa che ho vissuto anch’io». C’è tanto di italiano in Just Dance 2023 Edition. E, da gennaio 2023 su JustDance+, la coreografia di Farfalle potrà essere ballata anche dai just dancer di tutto il mondo.

Con l’edizione 2023, Just Dance si rifà il trucco, sfoggiando un nuovo aspetto grafico con un look fresco e moderno che, insieme alle novità in 3D, rendono il gioco ancora più immersivo, colorato e coinvolgente, tutto da vivere in compagnia di amici e parenti, soprattutto grazie al potenziato multiplayer online. Il divertimento è assicurato anche con l’innovativo sistema di Reward, che premia il ballerino provetto ogni volta che compie progressi, sfidandolo a migliorarsi e a battere i record degli altri utenti. Mantenersi in forma non è mai stato così divertente: tra l’inedita collaborazione tutta italiana con Giulia Stabile, una lineup senza precedenti - con un brano italiano - e tantissimi aggiornamenti gratuiti in arrivo, sia gli appassionati di danza, sia i ballerini alle prime armi potranno godersi un’esperienza di gioco davvero unica.

