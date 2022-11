Come risparmiare sui costi dell'auto

Negli ultimi anni il comparto auto ha conosciuto aumenti accentuati rispetto all’andamento solito. Ma ancor più che il nuovo, è il segmento dell’usato a caratterizzarsi per un incremento letteralmente esplosivo dei prezzi. Secondo il Sole24Ore il rialzo è nell’ordine del 33%, di cui la parte più considerevole solo nell’ultimo anno.

A fronte del continuo aumento dei prezzi dei nuovi modelli, della lentezza nelle consegne, l’usato recente, controllato e garantito dalla casa madre, era sempre stato una buona alternativa anche economicamente accessibile, ma ora non è più così.

Nuova o usata che sia, tuttavia, a partire dal momento in cui si è acquistata l’auto, non è che i problemi siano risolti, perché anche il suo mantenimento può essere oggetto di esborsi ulteriori.

L’incremento dei costi dell’usato ha portato l’utenza ad orientarsi su modelli più vetusti perché ovviamente meno costosi. Se da un lato la maggiore attenzione alla manutenzione ha reso più performanti e duraturi i modelli più datati, dall’altro vi sono alcuni componenti della vettura la cui usura è strutturale per così dire. In sostanza, la vetustà che rende più economica una vettura al momento dell’acquisto, potrebbe in futuro costringere l’utente a sostenere costi importanti per il suo mantenimento.

Relativamente alla manutenzione, la pratica dei tagliandi regolari presso la casa madre è un’altra accortezza che allungando la vita alla vettura si concretizza in un risparmio. Inoltre, una regolare manutenzione rende la vettura più appetibile nel caso in cui si voglia rivenderla.

Vi sono poi tutta una serie di piccoli accorgimenti che possono limitare i costi di esercizio di un’auto, senza dimenticare l’assicurazione auto. Una limitazione dei costi del carburante, ad esempio, può essere ottenuta circoscrivendo l’uso della aria condizionata in vettura o limitando la velocità in autostrada. Anche tenere spento il motore durante le soste prolungate permette di risparmiare carburante. Sempre a proposito di carburante esistono apposite App che localizzano i distributori low cost.

Il discorso assicurazione auto, infine, merita quasi una trattazione a parte perché il costo può essere talvolta così elevato da essere superiore alla somma degli altri costi annui. A questo proposito si consiglia preliminarmente di fare riferimento a un preventivo con una compagnia online come Allianz Direct le cui offerte e promozioni possono contribuire ad abbattere i costi assicurativi e in generale i costi globali di gestione della vettura.

Allianz Direct, leader nel segmento delle assicurazioni auto online, alla convenienza unisce la qualità e l’esperienza di un dealer che opera online da molti anni e il cui servizio clienti si distingue da sempre per professionalità e competenza.

