Trust Black Friday Week Amazon: dal 18 al 28 novembre

Ormai da tempo novembre è considerato sempre più come il mese dedicato allo shopping pre-natalizio scontato, perché, se prima c’era solo il Black Friday, ora tra Early Black Friday, la Black Week e il Cyber Monday, il periodo dedicato alle super offerte si è allungato notevolmente.

Trust, azienda leader nel settore degli accessori digitali, non si fa trovare impreparata a questo importante appuntamento, proponendo a partire dal 18 fino al 28 novembre su Amazon sconti unicisu tantissimi prodotti gaming e home&office.



Microfono GXT 258 Fyru

Con 4 pattern questo microfono streaming di registrazione è ideale per ottenere prestazioni al top, in qualsiasi situazione. La sua struttura 4-in-1 permette di realizzare registrazioni cristalline e ricche, di qualità quasi pari a uno studio professionale.

Prezzo di listino: 139,99

In sconto a 49,99



Cuffie Gaming Wireless con microfono GXT 391 THIAN

Pensate per il comfort, con un occhio all’ambiente, le cuffie sono realizzate per l’85% di plastica riciclata. Il nuovo headset è leggero e confortevole. Il packaging è sostenibile perché completamente realizzato in fibre di legno riciclate, senza plastiche e con dimensioni ottimizzate per poter spostare più merce per un singolo viaggio. Batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 13 ore di autonomia, mentre il dongle USB 5,8 GHz ti offre una connessione ultraveloce. Con padiglioni robusti e resistenti con rete nello strato superiore.

Prezzo di listino: 69,99

In sconto a 41,99



Soundbar illuminata RGB GXT 619 THORNE

Questa nuova soundbar con illuminazione RGB è un prodotto pratico, progettato per vivere esperienze di gaming immersive senza rinunciare alla versatilità delle dimensioni compatte. Thorne, infatti, coniuga prestazioni audio di qualità, grazie ai suoi altoparlanti stereo 2.0 con potenza di picco di 12 W, con un design salvaspazio ma attento allo stile. È possibile, infatti, scegliere tra sei modalità di illuminazione RGB per personalizzare la postazione in base ai gusti di ogni gamer. Sul versante dell’uso, Thorne semplifica al massimo l’esperienza di gioco grazie alla sua manopola anteriore illuminata, disegnata per gestire comodamente il volume e alla facilità di collegamento sia alle cuffie (con cavo AUX) che all’alimentazione (con cavo USB). Grazie alle connessioni universali, inoltre, questa soundbar è compatibile anche con la TV.

Prezzo di listino: 49,99

In sconto a 29,99



TASTIERA ILLUMINATA TKL GXT 833 THADO

Compatta da gaming in metallo con illuminazione LED multicolore, questa tastiera è realizzata con il 74% di plastica riciclata. Le luci a LED multicolore daranno vita alle sessioni di gioco.

Prezzo di listino: 29,99

In sconto a 19,99



MOUSE DA GIOCO WIRELESS RICARICABILE GXT 980 REDEX

Con (Ri)carica garantita con questo mouse wireless offre DPI regolabili e 50 ore di durata della batteria, l’interruttore LED on/off ti permette di risparmiare energia al termine delle sessioni di gioco. I robusti tasti meccanici Kailh sono in grado di sopportare fino a 80 milioni di clic e con 6 pulsanti programmabili consentono di personalizzare il mouse per adattarlo ad ogni stile.

Prezzo di listino: 29,99

In sconto a 27,99



SEDIA GAMING ILLUMINATA LED RGB GXT 716 RIZZA

Progettata per garantire tante ore di gioco in pieno comfort, è realizzata con una morbida imbottiture e schienale in schiuma sagomata, con cuscini per il collo e la zona lombare. Oltre 350 modalità RGB e 12 colori fissi, è possibile personalizzarla ogni volta.

Prezzo di listino: 299,00

In sconto a 219,99



Set tastiera e mouse wireless Ymo

Tastiera e mouse wireless silenziosi, per lavorare per ore in pieno comfort. Questo set è compatibile con Windows, MacOS e ChromeOS, ideale per ogni PC o laptop. set Trust Ymo si collega in wireless e comprende un unico microricevitore USB compatibile sia con la tastiera che con il mouse, inoltre YMO è resistente ai liquidi.

Prezzo di listino: 27,99

In sconto a 14,99



Mouse wireless ergonomico verticale Verto

Mouse wireless con design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni a braccio e polso, riducendo la tensione a loro carico econsentendo più comfort e produttività sul lavoro. Con rivestimento in gomma migliora la presa e la durata nel tempo e Il microricevitore USB riponibile, una volta inserito, offre una portata di 10 metri.

Prezzo di listino: 29,99

In sconto a 15,99







Soundbar PC Arys

Dal design raffinato e con potenza in uscita di 12 watt (6 W RMS) e compatibilità totale con pc e laptop.

Prezzo di listino: 25,99

In sconto a 19,95





Sottile borsa per laptop ecocompatibile da 16 pollici Bologna

Realizzata in materiali PET riciclati è disponibile in diverse colorazioni (verde, nero, blu e rosso), il suo scomparto imbottito è ideale per portare il pc e laptop fino a 16 pollici, si adatta ad ogni esigenza.

Prezzo di listino: 22,99

In sconto a 16,99



Cuffie on-ear USB Roha

Headset con morbidi padiglioni imbottiti e archetto regolabile, sono compatte e confortevoli, dotate di archetto regolabile e conferiscono un aspetto discreto e professionale per ore e ore di lavoro.

Prezzo di listino: 22,99

In sconto a 18,99







Set eco-friendly e super silenzioso Trezo

È stato un ente terzo (ISO 7779:2018) a verificare il livello di silenziosità di Trezo, descrivendo il suono dei tasti come il fruscio delle foglie: una keyboard e un mouse davvero perfetti per ogni ambiente lavorativo. A partire dai prodotti, realizzati con l’85% di plastica riciclata fino ad arrivare all’imballaggio con fibre di legno riciclate, facile da riciclare, senza l'utilizzo di plastica o schiuma. Le dimensioni contenute permettono inoltre, di risparmiare materiale e ridurre le emissioni dovute al trasporto. Un ulteriore plus da segnalare è la durata della batteria: fino ai 48 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse.

Prezzo di listino: 39,99

In sconto a 32,99



