Black Friday Week 2022: sconti fino a 600 euro sui notebook MSI

Non solo un week-end, ma oltre una settimana. Le promozioni dei laptop MSI su Amazon durano quest?anno per l?intera Black Friday Week, che va da oggi Venerdì 18 a Lunedì 28 Novembre.

Le occasioni sono numerose, ma così interessanti che non conviene aspettare gli ultimi giorni per acquistare uno dei laptop in offerta, in modo da non rischiare che si esauriscano le scorte.

Tra i modelli di gaming laptop da non lasciarsi sfuggire si distinguono tre modelli con un ampio display 17.3" FHD, ossia il potentissimo Vector GP76, con grafica RTX 3080Ti, in vendita a 2.399 euro, con uno sconto di ben 600 euro, il GP76 Leopard con RTX 3070, che sarà acquistabile a 1.449 euro, anziché 1.749 euro, e il Pulse GL76 con RTX 3060, in offerta a 1.399 euro, anziché 1.999 euro.

Anche chi dispone di un budget più limitato potrà scegliere tra quattro diversi laptop sotto i mille euro, tra cui si segnala il compatto e sottile GF63Thin, con display da 15,6? FHD e RTX 3050Max-Q, che potrà essere acquistato a 899 euro, anziché 1.299 euro.

Per coloro che per lavoro o passione si occupano della creazione di contenuti multimediali, invece, il modello su cui orientarsi è il Creator M16, equipaggiato con un luminoso display da 16? QHD+ e scheda grafica professionale RTX A2000, che sarà possibile acquistare a 2.599 euro, anziché 2.999 euro.

Diversi sono, infine, anche i notebook per la produttività inclusi tra le offerte dell?Amazon Black Friday Week, tra i quali spiccano due modelli di Prestige 15, ideali per lavorare al meglio sia in ufficio, sia a casa, in vendita con prezzi a partire da 1.149 euro, e il Modern 15, perfetto per chi cerca un affidabile compagno nello studio quotidiano, che si può acquistare a 648 euro, anziché 899 euro.

