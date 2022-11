Ubisoft Store: con i saldi del Black Friday fino al -30%

Oggi l'Ubisoft Store ha annunciato il Black Friday Sale, che offre sconti fino all'80% su alcuni giochi Ubisoft ed è disponibile fino al 30 novembre.

Le offerte del Black Friday includono:

Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, e Rainbow Six Siege al 67% in meno.

Far Cry 3 per 3€, Splinter Cell Blacklist per 4€, e Assassin’s Creed Rogue per 5€.

Inoltre, l'originale Splinter Cell è gratuito sull'Ubisoft Store durante il periodo dei saldi, giusto in tempo per il 20° anniversario del gioco.