GRID LEGENDS - UNA NUOVA ESPANSIONE

GRID LEGENDS RILASCIA UNA NUOVA ESPANSIONE BASATA SULLA STORIA E SUI VEICOLI ICONICI

Impadronirsi di Miami, seguire l'epico viaggio di Nathan McKane e assistere all'ascesa di Ravenwest

Guarda in trailer Qui

Codemasters ed Electronic Arts pubblicano oggi Rise of Ravenwest, una nuova espansione basata sulla storia per GRID Legends. L'aggiornamento fa luce sulla storia di Ravenwest, la squadra più famosa di GRID World Series, e svela come si è costruita la sua brutta reputazione attraverso 11 nuove esperienze narrative a tema. I giocatori riceveranno anche quattro nuovi veicoli classici e potenti mentre sfrecciano su tracciati aggiornati, tra cui la soleggiata ma insidiosa città di Miami. La terza espansione della serie è incentrata sull'asso del volante di Ravenwest Motorsport, Nathan McKane, uno dei protagonisti della modalità storia "Driven to Glory". L'espansione fa intraprendere ai giocatori un viaggio epico che parte dalla nascita di Ravenwest e segue gli eventi che hanno spinto la squadra verso la celebrità e il quinto campionato consecutivo della GRID World Series. I quattro nuovi veicoli che si aggiungono all'eclettico roster includono alcune delle auto più iconiche e di culto - BMW 320 Turbo Gruppo 5, Chevrolet Corvette del 1967, Plymouth GTX del 1971, Ford Mustang Fastback del 1967 - che contribuiscono a rappresentare l'evoluzione e la sfumatura di Ravenwest. Oltre a quattro nuove varianti di tracciato per quello di Miami, sono state inserite rampe e zone Boost nei percorsi esistenti. In questo pacchetto sono disponibili anche tre nuovi eventi sponsorizzati della carriera e una serie di icone, livree e banner da utilizzare nel gioco. "Questo nuovo contenuto scaricabile ci offre l'opportunità di esplorare la storia dell'antagonista della serie. Il suo stile di gara "senza fare prigionieri" e la sua mentalità "vincere a tutti i costi" sono più di quanto si possa vedere", ha dichiarato Paul Lovell, Senior Games Designer di Codemasters. "Invitiamo i giocatori a scavare più a fondo nella storia di uno dei personaggi più interessanti e controversi dell'universo di GRID, che combatte la concorrenza e assicura il successo di Ravenwest a qualunque costo". Il nuovo pacchetto Rise of Ravenwest di GRID Legends è disponibile per l'acquisto da oggi su Xbox Series X|S e PlayStation5, oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori della Deluxe Edition avranno accesso immediato a questo aggiornamento e potranno invitare gli amici a giocare gratuitamente.

