Dune: Spice Wars disponibile su PC Game Pass con l’aggiornamento Air & Sand!



La Guerra per la Spezia prende il volo con nuove unità, edifici, e molto altro!





Dune: Spice Wars, 4X di strategia in tempo reale di Northgard, Shiro Games e Funcom, rende oggi disponibile il suo terzo Early Access major update. Dopo aver aggiunto il multiplayer e la Casata Imperiale Currino nel precedente aggiornamento, Shiro Games è entusiasta di ampliare ancora una volta in modo il gioco, aggiungendo una dimensione completamente nuova al combattimento con le unità volanti, oltre a una lunga lista di altri miglioramenti e aggiunte in ogni aspetto del gioco.



Shiro Games e Funcom sono inoltre lieti di annunciare che, oltre al nuovo aggiornamento, Dune: Spice Wars è ora disponibile su PC Game Pass!

Le unità volanti aggiungono un nuovo livello di strategia sul campo di battaglia, consentendo di bilanciare la potenza del deserto con quella aerea grazie alle nuove unità Ship e Frigate, in grado di attraversare la mappa senza temere i vermi della sabbia. Sebbene i combattimenti siano i cambiamenti più importanti, le aggiunte e i miglioramenti riguardano ogni aspetto del gioco.

Dune: Spice Wars intreccia la profonda storia e i temi dell'universo di Herbert nel suo gameplay. Nell'aggiornamento Air & Sand, i giocatori potranno godere dell'espansione di molte di queste meccaniche, come le missioni di spionaggio, le risoluzioni politiche e le nuovissime meccaniche della Gilda Spaziale.

Inoltre, il bilanciamento è stato perfezionato, le missioni aggiornate, l'interfaccia utente e il sistema di chat multigiocatore sono stati migliorati, sono state aggiunte nuove funzioni per i villaggi e le Sietches - e altro ancora. Raccogliete informazioni, guadagnate autorità politica, fate piani su piani su piani e prevedete quelli dei vostri avversari. La guerra per la spezia continua.

Dune: Spice Wars è disponibile su PC game Pass ed è ora scontato del 20% su Steam. Godetevi l’innovativo mix tra un gioco di strategia 4X in tempo reale e il leggendario setting di Arrakis, unite le force o scontratevi con i vostri amici in multiplayer, la guerra per la spezia entra nel vivo. Per saperne di più: https://spicewars.dunegames. com .

Funcom ha recentemente annunciato di essere al lavoro anche su Dune: Awakening, un survival MMO open world ambientato su Arrakis. Per maggiori informazioni: www.dunegames.com.

