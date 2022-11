LA SEASON 2 DI GUNDAM EVOLUTION ARRIVA IL 29 NOVEMBRE

Bandai Namco Online e Bandai Namco Europe hanno annunciato che la Season 2 diGUNDAM EVOLUTION, il primo hero shooter free-to-play del franchise, inizierà ufficialmente il 29 novembre per gli utenti PC.

Inoltre, il titolo – al momento esclusiva PC – sarà disponibile perPlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One dall’1 dicembre in Europa e Giappone e dal 30 novembre in Nord America.

La Season 2 sarà attiva per due mesi e introdurrà una serie di aggiornamenti e nuove feature, inclusi miglioramenti al sistema di matchmaking, diversi aggiustamenti alle partite classificate, nuovi oggetti personalizzati, aggiornamenti ai pacchetti, l’aggiunta degli Achievement, la modalità Spettatore (solo per PC) e molto altro. Nuove modalità evento e campagne arriveranno a fine dicembre durante la seconda metà della Season 2, insieme con un rinnovamento del negozio in-game.

Con la Season 2 all’orizzonte, due nuovi video sono disponibili per preparare i piloti all’azione che li aspetta:

S2 MISSION BRIEFING: Un briefing segretissimo che dettaglia gli aggiornamenti in arrivo nella Season 2 e che può essere visto qui: https://youtu.be/Ww7Ig55q9xo





MOBIUS TRAILER: Un nuovo trailer che mette in luce il tema della Season 2, MOBIUS, può essere visto qui: https://youtu.be/Vj0rLTSXYbg

GUNDAM EVOLUTION è uno sparatutto free-to-play in prima persona basato sul gioco di squadra con combattimenti PvP 6v6. Il gioco offrirà tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il titolo presenta un set di sfide unico in cui le squadre dovranno pianificare e attuare formidabili strategie d'attacco e difesa per conquistare la vittoria.

GUNDAM EVOLUTION

è disponibile in Europa, Nord America, Giappone e altre parti dell’Asia per PC. Le regioni supportate per le versioni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One possono esser trovate sul sito ufficiale

