Battaglie Della Leggenda: Vendetta Cristallo disponibile ora per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia l’arrivo del booster set Battaglie Della Leggenda: Vendetta Cristalloper Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, disponibile ora in Europe e Oceania. Questo all-foil set introduce nuove carte inedite dalle serie animate Yu-Gi-Oh!, dall'originale a Yu-Gi-Oh! VRAINS.

La Bestia Cristallo Avanzata Tigre Topazio da Yu-Gi-Oh! GX debutta finalmente in questo set. Queste forme sinistre delle Bestie Cristallo sono dotate di poteri ben più devastanti delle versioni originali, come la Bestia Cristallo Avanzata Tigre Topazio, che conferisce un incremento di ATK a TUTTE le Bestie Cristallo in vostro possesso, abbassando al contempo l'ATK dei mostri avversari. Le carte "Bestia Cristallo" originali e le carte a esse collegate funzionano anche con le Bestie Cristallo Avanzate, rendendo così ancora più potente il vostro Structure Deck: Leggenda delle Bestie Cristallo.

I Duellanti che hanno costruito un Deck con il Cavaliere del Joker da La Corte del Re e i 3 Moschettieri delle Figure potranno finalmente incorporare nella propria strategia lo Squarciatore Scala Reale di Yugi. 3 Moschettieri delle Figure sono una delle nuove strategie presenti in Rivalry of Warlords. I Duellanti interessati a padroneggiare le basi di questo Deck prima dell’uscita delle nuove carte potranno scoprirne i segreti presso gli store ufficiali del torneo o durante gli eventi Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS).

Dalla serie originale a Yu-Gi-Oh! VRAINS, i Duellanti potranno ora costruire un potente mazzo Ignis! Questa volta si tratta del Deck Ignis Terra, una strategia basata sui Mostri Link Cyberse Terra che si uniscono a formare un muro impenetrabile.

Oltre a introdurre nuove carte, Battaglie Della Leggenda: Vendetta Cristallo è l’occasione perfetta per recuperare alcune preziose carte del passato.

Ogni pacchetto contiene 5 carte: 4 Ultra Rare e 1 Rara Segreta.

