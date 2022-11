CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION | Più di un remaster

SQUARE ENIX ha pubblicato un nuovo trailer di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION. Il video dimostra che la versione moderna di questo GdR d'azione cult e prequel di FINAL FANTASY VII è "molto più di un remaster".

Guarda il trailer "Molto più di un remaster" qui:https://youtu.be/fH3App7EPf8

La storia di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION è ambientata sette anni prima degli eventi di FINAL FANTASY VII e segue le avventure di Zack Fair, un giovane SOLDIER. A mano a mano che la sua avventura prosegue, scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra e dei mostri di loro creazione.





Quindici anni dopo l'uscita del gioco originale per PlayStation Portable, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION ha una grafica completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e in giapponese e un sistema di combattimento aggiornato.

SQUARE ENIX ha anche svelatoun'infografica che mostra la risoluzione e il framerate di ogni versione di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION: un'incredibile risoluzione in 4K sia su PS5 che su Xbox Series X (63 volte più pixel che su PSP!) e fino a 120 fps su PC per un'esperienza ancora più fluida. È possibile trovare i requisiti di sistema per giocare su PC sulla pagina STEAM ufficiale del gioco.

Il produttore esecutivo Yoshinori Kitase ha dichiarato:"Questo è molto più di un remaster, è un gioco che attraversa varie generazioni e piattaforme. Siamo molto orgogliosi di tutti i miglioramenti che il nostro team di sviluppo ha potuto includere in CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION.” È possibile consultare tutte le migliorie tecniche in un documento creato dal team di sviluppo con le domande più frequenti:DOWNLOAD LINK



CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION uscirà il 13 dicembre 2022 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.



È possibile pre-ordinare il gioco qui: https://ffvii.square-enix- games.com/games/crisis-core

Inoltre, l'action figure d'alta qualità di Zack, altrimenti inclusa solo nella Collector's Edition giapponese del gioco, è disponibile in esclusiva su SQUARE ENIX Store.



L'action figure Play Arts Kai di Zack Fair (SOLDIER di 2ª classe) di CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION può essere pre-ordinata qui:https://sqex.link/szo8

Altre News per: crisiscore–finalfantasyvii–reunionremaster