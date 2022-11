TOWER OF FANTASY - arriva l'Update 2.1

Nuovi ambienti, boss, poteri e personaggi, incluso il nuovo Simulacro Lin





Oggi, Level Infinite e Hotta Studio svelano Confounding Labyrinth, ultimo aggiornamento di Tower of Fantasy in arrivo il prossimo 22 novembre. Confounding Labyrinth è un enorme e misterioso labirinto sotterraneo situato sotto Mirroria. La materia contenuta in questo spazio caotico non è conforme a nessuna legge conosciuta dell'universo. Nelle profondità dell'oscurità, i Wanderer incontreranno una grande varietà di magnifici scenari, tra cui le rovine di una civiltà sconosciuta.

Il Trailer di Confounding Labyrinth

L'aggiornamento include anche il nuovo personaggio simulacro, Lin. È l'unica figlia del fondatore di Mirroria, cresciuta per diventare sua erede. Il popolo di Mirroria ha già accettato Lin come leader, anche se non è stata nominata ufficialmente. Grazie a un intenso allenamento nell'arte del combattimento fin dalla più tenera età, Lin detiene un'inconfondibile aura di potere e preferisce combattere in prima linea, con risultati il più delle volte strabilianti. L'elemento chiave che rende Lin così potente è la sua capacità di alterazione. In Tower of Fantasy ogni simulacro è dotato di un elemento, ad esempio Ruby con la fiamma e Saki Fuwa con il gelo. La divisione di questi elementi determina la strategia del giocatore. L'abilità di alterazione unica di Lin rompe questa limitazione, permettendole di utilizzare tutti gli elementie di essere usata dai giocatori come arma per costruire qualsiasi genere di elemento.

Il nuovo Characther Trailer di Lin

Il trailer recentemente rilasciato per Confounding Labyrinth ha dato un rapido sguardo al mondo sotterraneo di Confounding Abyss, ora vengono rivelati ulteriori dettagli su una varietà di tipi di terreno e magnifici scenari, tra cui le rovine di una civiltà sconosciuta. L'aggiornamento introdurrà anche nuovi boss, sfide emozionanti e una modalità battle royale a 48 giocatori, Break From Destiny. Il tutto sarà svelato in un nuovo trailer in uscita il 22 novembre.

Alcune delle caratteristiche uniche di terreni e delle nuove aree che i giocatori incontreranno durante il viaggio attraverso Confounding Labyrinth includono:

Prism Pillar: Le rovine lasciate nell'Abisso da una civiltà sconosciuta sono piene di ostacoli pericolosi che si nascondono dietro i suoi infiniti passaggi. Solo la flickering light può lievemente rivelare le tracce del passato e i misteri che si celano al suo interno.

Deepsoul Industrial Zone: L'area industriale intorno al Scientific Research Center è ricoperta di grotte carsiche e il suo ambiente umido e caldo è un paradiso per la crescita di strani funghi.

Man mano che i giocatori esplorano le profondità di Confounding Abyss incontreranno nuove pericolose forme di vita in agguato nell'area. Questi potenti nemici porranno sfide completamente nuove, poiché alcune creature sono mutate a causa degli effetti dell'area. Un esempio terrificante è una parte di Crystal Hoof: Il corpo di Culton si è fuso con un misterioso cristallo, dando vita a un corpo forte e roccioso.





A proposito di Tower of Fantasy

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.

