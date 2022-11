NVIDIA - inizia il Waiting for Xmas con tante offerte

Waiting for Xmas, inizia il conto alla rovescia

con le offerte di NVIDIA

Manca sempre meno all’arrivo del Natale e con le festività alle porte NVIDIA propone schede grafiche GeForce RTX, laptop, monitor G-SYNC, sistemi desktop e molto altro ancora in promozione a prezzi davvero vantaggiosi!

Natale sta arrivando e si avvicina sempre di più il momento della scelta dei regali da fare alle persone care: per questo NVIDIA propone nuove offerte pensate per tutti gli appassionati di gaming che non vedono l’ora di trovare sotto l’albero un nuovo fantastico prodotto tecnologico.

Per bambini, ragazzi, giovani e meno giovani NVIDIA – nelle vesti di Babbo Natale tecnologico - ha pensato a potenti strumenti che, da oggi, potranno essere acquistati a prezzi davvero vantaggiosi:

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3: al prezzo di 999€ disponibile presso Unieuro

Laptop HP VICTUS 16-D0038NL: al prezzo di 1.399€ disponibile presso Mediaworld

Laptop MSI Gaming Vector GP66 12UH-216IT: al prezzo di 1.999€ disponibile presso Unieuro

GPU Asus Dual-RTX3060-O12G-V2: al prezzo di 399€ disponibile presso Mediaworld

GPU PNY GeForce Vector GP66 12UH-216IT: al prezzo di 769€ disponibile presso Ak Informatica

GPU Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC: al prezzo di 799€ disponibile presso Next

GPU PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB: al prezzo di 779€ disponibile presso Mediaworld

Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC: al prezzo di 799€ disponibile presso Drako

Acer Desktop Nitro 50 N50-640, al prezzo di 1.299€ disponibile presso Mediaworld

