The Football Festival arriva su eFootball 2023

Konami annuncia l’arrivo della “Season 2” di eFootball™ 2023. Caratterizzata dal tema “The Festival Football”, la nuova stagione porterà una serie di eventi e campagne in-game, alcuni già disponibili da oggi.

Tra le principali novità, l'aggiunta di 40 Nazionali selezionabili per un tempo limitato nella modalità offline "Trail Match" e nella modalità online "Dream Team", e i "National Team Pack" di Giappone, Brasile, Argentina e Francia.

Sarà inoltre introdotta la "The International Cup Experience", un torneo IA in cui gli utenti potranno scendere in campo con una delle 46 Nazionali disponibili, e prosegue la "eFootball™ International Cup", evento tra nazioni con un montepremi totale di oltre 1 miliardo di monete eFootball.





“Trial Match” include ora 40 nuove squadre





“Trial Match”, modalità offline di eFootball 2023, si espanderà per un periodo di tempo limitato permettendo ai fan di scegliere tra 40 Squadre Nazionali.



L’espansione della modalità “Trial Match” attiva dal 16 novembre 2022 a metà febbraio 2023.





Arriva la “The International Cup Experience”





Per celebrare l’emozionante calendario Mondiali 2022, arriva su eFootball 2023 "The International Cup Experience". Giocatori di 46 Paesi potranno sfidare l'intelligenza artificiale e competere nelle fasi a gironi e nei successivi turni a eliminazione diretta per raggiungere la vetta del calcio mondiale.

“The International Cup Experience”disponibile dal 17 novembre 2022 al 12 gennaio 2023.

Questa iniziativa si affianca alla già avviata "eFootball™ International Cup", competizione che mette in palio un montepremi finale di oltre 1 miliardo di monete eFootball!

Iniziata lo scorso 20 ottobre, “eFootball™ International Cup” terminerà sabato 17 dicembre.

Nuovi National Team Pack





Per aiutare tutti giocatori a iniziare o proseguire il proprio viaggio in eFootball™, sono stati aggiunti quattro nuovi National Team Pack. Questi pacchetti includono 11 carte, una per ogni ruolo della formazione titolare. In questo modo i giocatori avranno a disposizione un pacchetto completo, bilanciato tra le varie posizioni in campo, che consentirà loro di costruire una squadra competitiva. Questi pacchetti sono utili sia per migliorare i Dream Team dei veterani sia per offrire una solida base di partenza ai neofiti.

I nuovi National Team Pack includono:

National Pack: Francia 2022 (Nov)

National Pack: Argentina 2022 (Nov)

National Pack: Brasile 2022 (Nov)

National Pack: Giappone 2022 (Nov)

Ogni National Team Pack conterrà, inoltre, una carta giocatore “Big Time” – nuovo tema Epico.





Cos’è “Big Time”?





“Big Time” è il nuovo tema delle carte giocatore di tipo “Epico” di eFootball. Questi calciatori, del presente e del passato, saranno omaggiati con carte in edizione speciale che celebreranno la loro incredibile carriera. I fan potranno così rivivere in-game alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio.

