PAC-MAN WORLD RE-PAC - DLC

I DLC aggiungono il jukebox e una skin al classico gioco platform

PAC-MAN WORLD Re-PAC ha ricevuto oggi nuovi contenuti tramite due DLC che aggiungono il Jukebox e l’upgrade cosmetico PAC-MAN Chogokin Chrome Noir Skin.

Il DLC PAC-MAN Chogokin Chrome Noir Skin

La skin Chrome Noir può essere acquistata come un upgrade cosmetico per PAC-MAN. I giocatori che prendono questo DLC possono trasformare il proprio personaggio in uno scintillante PAC-MAN robotico nero una volta ottenuto il power-up Metal nel gioco, sbloccando la possibilità di camminare sottacqua e di rimbalzare sui nemici che altrimenti causerebbero danni.

Il DLC PAC-MAN Jukebox

Il DLC Jukebox aggiunge un vero jukebox alla spiaggia dell’area dell’Isola Fantasma che funge da hub in-game inPAC-MAN WORLD Re-PAC. I giocatori possono scegliere di ascoltare oltre 50 brani, inclusa la colonna sonora completa e le versioni in lingua giapponese, inglese e cinese della canzone “We Are PAC-MAN”.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/N13TPCH2y6E







PAC-MAN WORLD Re-PAC

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

