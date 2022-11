La pop star mondiale Anitta si unisce a The Sims per dare una nuova direzione alle Sims Sessions

EA e Maxis hanno annunciato oggi Sims Sessions per The Sims, una serie reinventata che demistifica il processo creativo di registrazione della musica in Simlish. La prima Sims Sessions avrà come protagonista la pluripremiata artista brasiliana Anitta!

Da oltre 22 anni, la musica è una caratteristica importante dell'esperienza di The Sims. Insieme all'arte e all'animazione, la musica è fondamentale nel processo di narrazione di un Simmer. Le Sims Sessions creeranno un legame reale con i momenti musicali del gioco e consentiranno ai giocatori di sperimentare la scintilla creativa di un artista tra la sua musica e l'amore per il Simlish.

Per dare il via al lancio della nuova direzione delle Sims Sessions, la popstar mondiale e Simmer di lunga data Anitta, che conta il Simlish come sesta lingua in cui canta, pubblicherà domani, 17 novembre, la versione in Simlish di "Practice", alias "Prooshtis" in Simlish, per la stazione radio pop di The Sims 4 presente nel gioco.

Per vedere la sessione Simlish di Anitta in studio, visitare il sito: https://youtu.be/KnlFpNvcjCE.

Per saperne di più sulle Sim Sessions, visitate il sito: https://ea.com/games/the-sims/ news/reimagining-sims-sessions .

