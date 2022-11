Sony: aperti i pre-ordini del monitor “INZONE” M3

Aperti i pre-ordini del monitor da gaming Sony “INZONE” M3

Come tutta la nuova linea di Sony dedicata al gaming, anche il monitor M3 offre un’esperienza immersiva per guidare il giocatore alla vittoria.

Sony Europe B.V. ha annunciato oggi le date di lancio europee del monitor da gaming INZONE M3, che in Italia sarà disponibile da gennaio 2023. Specializzato in attrezzatura da gaming, il nuovo brand attinge al know-how di un pioniere delle tecnologie audiovisive, quale Sony, per mettere a disposizione dei gamer soluzioni innovative che li immergeranno totalmente nell’azione, senza distrazioni. Progettato per performance straordinarie, INZONE consente di tuffarsi in un ambiente immersivo, dove la vittoria è assicurata.

Azioni vivide e ultra-fluide

Nel nuovo monitor per gaming Full HD con HDR INZONE M3, la frequenza di aggiornamento raggiunge ben 240 Hz. Il tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) e le tecnologie VRR permettono ai giocatori di seguire alla perfezione i movimenti dei nemici negli sparatutto. La copertura dello spettro sRGB supera il 99%, restituendo colori vibranti, intensi e ricchi di sfumature che rendono qualsiasi scena estremamente realistica, per calarsi completamente nell’adrenalina della partita.

Progettati per stili di gioco unici

Grazie alla profondità ridotta, l’esclusivo piedistallo centrale assicura il massimo comfort e ottimizza lo spazio per tutte le periferiche. Il design compatto del monitor è l’ideale per poter disporre la tastiera con l’angolazione preferita dal giocatore e il mouse pad di grandi dimensioni intorno o sotto al display. Fra le altre caratteristiche, l’altezza e l’inclinazione sono regolabili e il sistema di gestione dei cavi è pensato per lasciare in ordine la scrivania.

Funzionalità per il gameplay

Con lo switch KVM automatico (Auto USB Hub Switch) gli utenti possono controllare fino a due PC collegando al monitor una sola tastiera, un solo mouse e un solo paio di cuffie. La modalità FPS Game Picture ottimizza luminosità e contrasto per vedere più chiaramente gli avversari, mentre la funzione Black Equalizer fa emergere i dettagli anche nelle zone d’ombra.

Perfect for PlayStation 5

La funzione Auto HDR Tone Mapping di INZONE M3 abbinata alle consolle PlayStation®5 consente di riconoscere in automatico il monitor al momento del setup iniziale e mettere a punto le impostazioni HDR. Inoltre, il display passa automaticamente dalla modalità Cinema a quella Game o viceversa a seconda che contenuto riprodotto con PlayStation®5 sia un film o un gioco.

Software per PC INZONE Hub: la personalizzazione del gameplay

Il software per PC INZONE Hub di Sony è stato appositamente sviluppato per controllare i monitor e le cuffie INZONE, così da personalizzare l’esperienza di gioco intervenendo su diversi aspetti, incluse numerose impostazioni audio e video.

Specifiche tecniche del monitor per gaming Full HD INZONE M3 da 27” /240 Hz

Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) con tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile come NVIDIA G-SYNC Compatible e VRR (standard HDMI 2.1).

Certificazione DisplayHD 400, copertura dello spazio colore sRGB al 99% e 1,07 miliardi di colori supportati, per un’esperienza di gioco vivida e intensa.

Prezzi e disponibilità:

INZONE M3: il monitor sarà disponibile da gennaio 2023. Per ulteriori informazioni informazioni, visitare il sito web locale di Sony su https://www.sony.it/

Altri monitor INZONE

Cuffie INZONE:

Per maggiori informazioni sui dispositivi INZONE per il gaming, visitare il sito: https://www.sony.it/electronics/prodotti-gaming-inzone

