Cyberpunk: Edgerunners riceve una nomination ai The Game Awards 2022

CD PROJEKT RED è orgogliosa di annunciare che la prima serie anime dello studio, Cyberpunk: Edgerunners, è stata nominata nella categoria "Best Adaption" ai The Game Awards 2022.

La cerimonia annuale di premiazione, che celebra i risultati eccezionali ottenuti nell'industria dei videogiochi, sarà trasmessa in diretta streaming l'8 dicembre dal Microsoft Theater di Los Angeles. La categoria "Best Adaptation" è incentrata sulle IP videoludiche che sono state adattate ad altri medium, come la televisione e il cinema, e gli utenti possono ora votare il loro preferito tra una selezione di cinque nominati, tra cui Cyberpunk: Edgerunners.

Creato in collaborazione tra CD PROJEKT RED e il leggendario Studio TRIGGER, Cyberpunk: Edgerunners è stato pubblicato su Netflix con grande successo di critica e di pubblico lo scorso settembre, diventando rapidamente uno degli show più popolari del servizio di streaming. Una storia di maturità ispirata e ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077, la serie standalone in 10 episodi segue la storia di David Martinez, un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. In seguito a una tragica perdita personale, David sceglie di prendere il controllo della propria vita e si immerge nel mortale mondo sotterraneo di Night City, accettando di lavorare come edgerunner.

