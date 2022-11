Parma : Il piccolo Enrico morto dopo il ricovero in ospedale

, un bambino di appena due anni e mezzo èin seguito a una grave malattia genetica, legata al metabolismo degli zuccheri, che gli ha causato problemi muscolari e bronchiali. Domenica scorsa ilè stato ricoverato a, perché improvvisamente è peggiorato. I medici del maggiore hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma non sono riusciti a impedirne la morte.

A gennaio Enrico avrebbe spento tre candeline, scrive Il Resto del Carlino. Secondo i medici del centro specializzato di Firenze che lo ha curato, il piccolo ha reagito positivamente alle cure, ma non sono bastate. dopo essere improvvisamente peggiorato, è stato portato all'ospedale di Parma, ma dopo essere stato stabilizzato grazie alla prontezza degli specialisti, Enrico è peggiorato ancora, fino al tragico epilogo.

Padre Roberto e mamma Isabella, insegnante, sono addolorati per la perdita e hanno alzato intorno a loro un muro di sofferenza e silenzio, senza rilasciare dichiarazioni. Nell'azienda dove lavora Roberto, i suoi colleghi, in segno di solidarietà, hanno avviato una raccolta fondi, a scopo benefico, per celebrare la memoria del piccolo Enrico. "Siamo tutti sconvolti dalla notizia della morte del piccolo Enrico" dicono i colleghi dell'uomo e anche il sindaco del comune di Casina, Stefano Costi, porge alla famiglia Bosi il cordoglio di tutto il paese.

