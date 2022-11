IL PROSSIMO RAINBOW SIX JÖNKÖPING MAJOR INIZIA IL 21 NOVEMBRE

I Playoff si terranno dal 25 al 27 novembre davanti a un pubblico dal vivo al DreamHack Winter di Jönköping, Sweden

Ubisoft annuncia che il Six Jönköping Major, uno dei più grandi eventi internazionali per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege si terrà dal 21 al 27 novembre.

Le migliori 16 squadre di Asia Pacifico, Europa, America Latina e Nord America gareggeranno per il titolo e il premio in denaro. Come ultimo Six Major della stagione, sarà l’ultima possibilità per le squadre di fare punti per la Classifica Generale e qualificarsi per il Six Invitational 2023.

La gara inizierà con il Group Stage, dal 21 al 23 novembre, in uno studio di Stoccolma, Svezia. Le migliori 8 squadre si qualificheranno per i Playoff, che si giocheranno dal 25 al 27 novembre davanti a un pubblico dal vivo in uno dei più grandi festival esport, DreamHack Winter all’interno dell’Elmia Congress Center di Jönköping, Svezia. I fan di Rainbow Six Siege presenti all’evento avranno accesso a tutte le attività del DreamHack Winter assieme a quelle organizzate per il Six Major, compreso un negozio per il merchandising, incontri con giocatori professionisti, postazioni dimostrative e molto altro. Per aggiungere altra tensione alla gara, il 21 novembre verrà presentato l’intero contenuto di Anno 7 Stagione 4.

Ecco le squadre che gareggeranno al Six Jönköping Major:

Lega Asia Pacifico:

Cyclops athlete gaming

SANDBOX Gaming

Dire Wolves

FURY

Lega Europa:

Team BDS

Wolves Esports

MNM Gaming

Heroic

Lega America Latina:

w7m esports

Team Liquid

FaZe Clan

Black Dragons

Lega Nord America:

Spacestation Gaming

TSM

Soniqs

Mirage Esports

Ulteriori dettagli sul Six Jönköping Major come dettagli sul format competitivo, attività in loco, tempistiche, partite da guardare, misure di sicurezza e molto altro sono disponibili sulla Guida dell’Evento: https://rainbow6.com/JonkopingMajor2022Guide

