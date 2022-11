X-Plane 12 - trailer e rilascio a Dicembre

X-Plane 12 porta il realismo della simulazione di volo a un livello superiore. Laminar Research rivela un nuovissimo trailer per mostrare il futuro della simulazione di volo ultra realistica, il tutto basato sulla fisica reale.







Laminar Research è orgogliosa di presentare il nuovissimo trailer di X-Plane 12. Il simulatore include 18 modelli di velivoli unici e scenari 3D dettagliati per oltre 17.000 aeroporti in tutto il mondo, tutti con nuove texture del terreno, torri ed effetti di manto stradale per migliorare il realismo. X-Plane 12 uscirà a dicembre 2022 su PC, Mac e Linux.







X-Plane 12, il simulatore di volo più realistico e potente con fisica del mondo reale, sistemi aeronautici accurati e una simulazione immersiva del mondo. X-Plane 12, costruito da piloti e ingegneri, per tutti coloro che desiderano un'esperienza di simulazione di volo realistica.







Caratteristiche di X-Plane 12



Nuvole volumetriche 3D



Modello di illuminazione fotometrica basato sulla fisica



18 Aerei – dal Piper Cub all'Airbus A330



Acqua 3D in tutto il mondo



Sistema di controllo del traffico aereo AI riscritto



Foreste 3D globali



Texture stagionali ed effetti meteorologici



Dati meteorologici reali e rendering rinnovati







Dai un'occhiata al nuovissimo trailer qui: https://youtu.be/ N05KBMKuXXU



X-Plane 12 è ancora in fase di sviluppo, ma puoi già provare la versione ad accesso anticipato.



