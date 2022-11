NERF LMTD X LEAGUE OF LEGENDS svelano il nuovo Fishbones di Jinx

Hasbro e Riot Games hanno svelato il nuovissimo FISHBONES DI JINX, COLLABORAZIONE TRA NERF LMTD E LEAGUE OF LEGENDS. È un nuovo lanciarazzi ispirato a Jinx, uno dei personaggi più usati del franchise videoludico League of Legends.





League of Legends è uno dei giochi competitivi più giocati al mondo, con più di 20 milioni di giocatori quotidiani in 145 paesi. In League of Legends, Jinx è un personaggio impulsivo, che porta il suo inconfondibile pandemonio ovunque vada. Con il suo iconico lanciarazzi Fishbones, provoca scoppi tonanti ed esplosioni abbaglianti, lasciandosi alle spalle una scia di caos e panico.

Il Fishbones di Jinx NERF LMTD ha un caricatore da 18 proiettili, in 6 gruppi da 3, per blastare i nemici con una tripla raffica a ogni pressione del grilletto!

Il FISHBONES NERF LMTD DI LEAGUE OF LEGENDS è già preordinabile sul sito ufficiale Hasbro fino al 31 dicembre 2022.

