LEGO svela il gigantesco nuovo set Tour Eiffel

IL GRUPPO LEGO È PRONTO A CONQUISTARE I FAN E LE FAN CON IL SET PIÙ ALTO EROMANTICO DI SEMPRE: BENVENUTO TOUR EIFFEL LEGO





LEGO ha svelato oggi il nuovo set mozzafiato Tour EiffelLEGO, il modello in mattoncini più alto di sempre, pronto a trasportaregli appassionati nel cuore pulsante di Parigi!

Questo imponente set LEGO rende omaggio ad uno dei monumenti più iconici almondo che, una volta costruito, raggiunge un’altezza di ben 149 cm,diventando così la perfetta dichiarazione d'amore verso la Ville Lumière.

Una magnifica opportunità per aggiungere un nuovo pezzo da esposizione incasa! il set è composto da 10.001 pezzi ed è stato progettato perriprodurre autenticamente l’iconica torre in ferro battuto, completa dellasplendida travatura, di tre piattaforme di osservazione, del panorama, degliascensori, di un ufficio all’ultimo piano, di una torre di trasmissione e dellabandiera francese posta sulla cima. Il set può essere separato in quattrosezioni, in modo da essere facile da costruire e spostare, oltre che aumentarele possibilità di gioco.







La Tour Eiffel fu realizzata trail 1887 e il 1889 come simbolo dell’Esposizione Universale del 1889,svoltasi a Parigi. Nonostante le iniziali critiche sul design, allora pocoapprezzato, con il tempo è diventato uno dei monumenti più famosi al mondo, ammiratoe conosciuto da tutti.

“Con questo set, abbiamovoluto dare vita allo spirito ingegneristico di LEGO attraverso la riproduzionedi uno dei più incredibili capolavori architettonici della storia.” ha affermato Rok Žgalin Kobe, Designer del Gruppo LEGO, commentandocosì il processo di realizzazione del nuovo set: “Nel farlo, abbiamo seguitoil più possibile, passo dopo passo, i principi strutturali del monumento originaleper rimanere fedeli a quello che è il sistema di costruzione LEGO. Costruendo il set, sarà possibile scoprire leincredibili tecniche che hanno dato vita alle caratteristiche architettonichedella Torre Eiffel…in versione mattoncino! Una volta completato il monumento,sarà possibile rivivere la sensazione mozzafiato di essere in cima alla Torre,mentre si contempla dall’alto la ricchissima storia della città di Parigi. Ilset Tour Eiffel LEGO® è perfetto per gli amanti dei viaggi edell’architettura!”

