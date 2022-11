ITALIAN CUP RAINBOW SIX

LA FINALE DELL’ITALIAN CUP DI RAINBOW SIX SIEGE DÀ SPETTACOLO ALLA MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS

PG Esports, il tournament organizer numero uno in Italia, scalda l’atmosfera della Milan Games Week & Cartoomics con uno spettacolo senza precedenti dedicato a tutti i fan del gaming competitivo più emozionante. Venerdì 25 novembre dalle 18 verrà decretato il primo campione della Italian Cup dello sparatutto tattico di Ubisoft, Rainbow Six Siege.





La tensione sale verso quella che si prospetta una finale adrenalinica senza esclusione di colpi. Venerdì 25 novembre dalle 18 all’interno della Milan Games Week si svolgerà la finale della prima Italian Cup di Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico di Ubisoft diventato un punto di riferimento per i fan del genere. La finale potrà essere seguita dal vivo alla PG Arena situata al Padiglione 20 e su Twitch sul canale ufficiale Rainbow6IT.





Dopo due mesi di scontri in cui le migliori squadre del PG Nationals hanno sfidato i team che si sono distinti durante il Be Serious, saranno Mkers e 4real a contendersi il titolo. I primi, campioni in carica e vincitori di due degli ultimi tre PG Nationals, si presentano alle finali con cambi importarti nella formazione con l’arrivo di Dora, giovane promessa del circuito Be Serious del 2021 e Sorry che ha dimostrato negli ultimi PG Nats di essere una stella nascente del panorama di Rainbow Six Siege.







La squadra è sempre capitanata da Aqui seguito dal fedele compagno Gemini e la star Lollo. Gli sfidanti sono gli esordienti 4real, squadra del veterano Noair, finalista del Winter Split dei PG Nats nel 2019. Il giocatore si è circondato da solidi esperti conosciuti anche in territorio internazionale come Strike e Raiden e da nuove leve come Cr3sh, che ha già dimostrato il suo valore nei passati Nats, e Tazzy.





Le due squadre si sfideranno senza esclusione di colpi in una best of 3 immersa nella manifestazione di punta per gli appassionati di videogiochi ed esport, la Milan Games Week & Cartoomics. Per introdurre la competizione ci sarà un Dj Set. Sul palco saranno presenti Marco e Raffaele di R ainbow6ItaCom , il punto di riferimento della community e Mario “JustRyuk” Barone, caster storico delle competizioni di Rainbow Six Siege.





Anche questa volta PG Esports ha pensato in grande, sia in termini di produzione che di show, portando agli appassionati italiani una sintesi del meglio che la scena competitiva ha da offrire. Tutto ciò anche grazie a partner dell’importanza di Lenovo Legion in qualità di Technology Partner della Italian Cup. Attraverso la collaborazione con aziende di questo calibro, infatti, PG Esports è in grado di organizzare tornei coinvolgenti e sempre più di successo, ponendosi come punto di riferimento nel settore del gaming competitivo a livello nazionale.



