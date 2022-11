Tutto sulla Stagione 1 di Modern Warfare II, Warzone 2 e DMZ

Tutto quello che devi sapere sulla Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0, incluso DMZ

Comincia una nuova era: l'uscita dell'esperienza gratuita di Call of Duty: Warzone 2.0 e dell'attesissima modalità DMZ, l'arrivo di versioni rivisitate di alcune delle mappe più amate nel Multigiocatore di Modern Warfare II e l'attesa per Incursione in Operazioni speciali sono solo alcuni dei punti forti della Stagione 1, che dà il via a un anno di contenuti incredibili.

Preparati a scendere in campo.

La Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare® II e Call of Duty: Warzone 2.0, disponibile a partire dal 16 novembre, sarà ricca di azione su tutti i fronti: la nuova versione dell'esperienza Battle royale gratuita con l'attesissima modalità DMZ, mappe multigiocatore rivisitate e una missione Operazioni speciali aggiuntiva in vista del primo episodio di Incursione. Il nuovo Battle Pass includerà tantissimi contenuti validi per entrambi i giochi, tra cui un evento a tema calcistico.

La Stagione 1 di Modern Warfare II e Warzone 2.0 sarà disponibile a partire dalle 19:00 CET del 16 novembre. Modern Warfare II riceverà l'aggiornamento della Stagione 1 alle 19:00 CET del 14 novembre. Sarà possibile pre-caricare Warzone 2.0 su tutte le piattaforme a partire dalle 19:00 CET del 14 novembre.

Maggiori dettagli sul blog post ufficiale: https://www.callofduty.com/it/ blog/2022/11/call-of-duty- modern-warfare-II-warzone-2-0- season-01-overview-battle- pass-dmz

