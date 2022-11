NVIDIA lancia la GeForce RTX 4080

RTX Day: NVIDIA organizza un pomeriggio all’insegna del gaming per il lancio di GeForce RTX 4080

Mercoledì 16 novembre NVIDIA e i suoi partner dedicheranno un intero pomeriggio al PC gaming in tre punti vendita, due a Milano e uno a Bergamo, per essere tra i primi a portarsi a casa una GeForce RTX 4080

Un nuovo RTX Day, interamente dedicato agli appassionati. NVIDIA non smette mai di pensare ai gamer e, mercoledì 16 novembre a partire dalle ore 15, in concomitanza con l’arrivo sul mercato diGeForce RTX 4080, ha organizzato con i suoi partner alcuni eventi dedicati.Con un prezzo a partire da 1.479€ iva inclusa, sarà possibile toccare con mano tutte le potenzialità di questa nuova GPU.

NVIDIA è sempre in prima linea quando si tratta di ingaggiare i gamer per farli sentire parte integrante dell’esperienza GeForce grazie ad un ecosistema a 360° che non ha eguali, tecnologie come il Ray Tracing e DLSS 3 e una ampia gamma di prodotti che rispondono a tutte le esigenze.

Sarà un’occasione unica, dove i visitatori potranno essere tra i primi a portarsi a casa una GeForce RTX 4080 e assistere live a un’attività di assemblaggio presso lo store di AK Informatica Esport Palace,Via Giosuè Carducci, 4 – Bergamo. Qui imodelli custom a disposizione per l’acquisto saranno di MSI, ASUS, PNY, INNO3D.

Presso ilDrako Milan Shop – in Viale Abruzzi, 48 a Milano - invece, verrà testata live GeForce RTX 4080, per scoprirne tutte le potenzialità prima di acquistarla. Imodelli custom disponibili saranno MSI, ASUS, KFA2.

Il terzo store coinvolto sarà quello del partnerNext-

Milan Shop

in Via Procaccini, ang. Via Tartaglia a Milano, con i seguenti modelli custom disponibili all’acquisto:ZOTAC, ASUS, MSI, Gigabyte.

Altre News per: nvidialanciageforce4080