Il Comune collabora con Cyclomedia per mappare Milano

In occasione della Milano Digital Week, Cyclomedia, leader mondiale nella digitalizzazione degli spazi esterni, annuncia di aver acquisito su richiesta del Comune di Milano una dettagliata e precisa fotografia dei circa 2500 km che compongono l’area urbana del capoluogo lombardo, tracciando le basi per un vero e proprio Gemello Digitale della città.

I dati della mappatura, raccolti ed elaborati grazie alle tecnologie proprietarie di Cyclomedia basate sull’Intelligenza Artificiale, saranno utili per procedere alla creazione, alla verifica e all’aggiornamento dei geodatabase che compongono il patrimonio informativo del Comune e forniranno informazioni dettagliate sul tessuto cittadino, utili ad affrontare le sfide contemporanee di gestione dello spazio pubblico.





“Grazie a questa vasta campagna di rilievi, che per la prima volta si è spinta oltre i confini di Milano città, l’Amministrazione si dota di un patrimonio informativo straordinario che verrà messo a disposizione dei comuni della Città Metropolitana e che potrà evolversi fino a diventare un vero e proprio ‘gemello digitale’. Un progresso tecnologico con enormi potenzialità sui servizi offerti alle cittadine e ai cittadini, in termini di sostenibilità, efficientamento e sicurezza”, dichiara Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano.

